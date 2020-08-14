شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تدعم iOS 14 بميزة لمنع التطبيقات من تحديد موقعك لحماية خصوصيتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ستجعل أبل من الصعب على التطبيقات تتبع موقعك، فمع iOS 14 تقدم أبل العديد من ميزات الخصوصية الجديدة التى ستمنح المزيد من التحكم فى الخصوصية للمستخدمين، إذ سيحدد iOS 14 وصول التطبيقات إلى الكاميرا أو الميكروفون أو حتى قراءة محتوى الحافظة Clipboard، والآن ستقدم أبل ميزة لا تسمح لجميع التطبيقات بتحديد موقعك بالضبط ما لم يكن ذلك مطلوبًا على وجه التحديد.

ووفقًا لتقرير موقع Gadgetsnow، تعتقد أبل أن هناك الكثير من التطبيقات التى لا تتطلب إحداثيات GPS الخاصة بك لتعمل، فعلى سبيل المثال، قد يتطلب تطبيق الطقس معرفة الحالة التى تتواجد بها حاليًا لتظهر لك الطقس الحقيقى، ولكنها بالتأكيد لا تتطلب موقعك المحدد.

وستجعل أبل من الصعب على التطبيقات العشوائية الحصول على الموقع الدقيق للمستخدم، وفى نظام iOS 14 القادم، ستمنح أبل مزيدًا من التحكم للمستخدمين بما يتجاوز الخيارات مثل السماح بالوصول إلى الموقع باستخدام التطبيق أو دائمًا.

وسيكون هناك تبديل "الموقع الدقيق" ضمن إعدادات خدمات الموقع وعندما يتم تشغيله يمكن للمستخدمين التحكم فى ما إذا كانوا يريدون التخلى عن الموقع المحدد أم لا، ومن المرجح أن تقوم أبل بتشغيل هذه الميزة افتراضيًا بينما سيكون لدى المستخدمين خيار السماح للتطبيقات بالوصول الكامل للموقع دائمًا أيضًا.

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ومع نظام iOS 14، تحاول أبل تعزيز إعدادات الخصوصية وإزالة عناصر التحكم من مطورى التطبيقات وتضعها فى أيدى المستخدمين، خاصة بعد أن أصبحت ميزة تنبيه الحافظة فى iOS بالفعل مصدر إحراج للتطبيقات الرئيسية مثل LinkedIn و TikTok و Reddit و Google News وغيرها، إذ تم إجبار العديد من التطبيقات على التغيير بعد أن كشف مختبرو iOS 14 أن هذه التطبيقات تمر عبر بيانات الحافظة دون سبب على الإطلاق.

وتعد بيانات الحافظة مهمة لأن الأشخاص يميلون إلى نسخ المعرفات وكلمات المرور وإذا بقيت فى الحافظة، يمكن لأى تطبيق بالفعل جمع هذه البيانات.

وبالنسبة لخدمات الموقع، ستجبر هذه الميزة الجديدة المطورين على العمل مع الحد الأدنى من معلومات الموقع، فمن المفهوم أن هناك بعض التطبيقات مثل Uber أو Tinder تطلب الموقع الدقيق ولكن بالنسبة للألعاب أو تطبيقات بث المحتوى، فإن الموقع الدقيق ليس مطلباً مهما على الإطلاق.