كوريا الجنوبية توقع مذكرة تفاهم مع تونس فى مجال تكنولوجيا المعلومات

تكنولوجيا المعلومات
قال المعهد الوطني لبحوث الراديو التابع لوزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكورية الجنوبية انه وقع مذكرة تفاهم مع مركز الدراسات والبحوث للاتصالات في تونس، في مجال اختبار الموجات الكهرومغناطيسية والمصادقة.
وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أنه بموجب مذكرة التفاهم، يخطط البلدان لتبادل نظاميهما في وصف اللوائح المتعلقة بمجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والاختبارات والمصادقة، وإجراء البحوث المشتركة وتبادل الخبراء والتدريب والتعليم وغيرها.
وسيمكن للشركات متوسطة وصغيرة الحجم في كوريا الجنوبية الحصول على المعلومات ذات الصلة، مثل الاختبارات والتقييم وخطوات إصدار شهادات المصادقة والأوضاع ذات الصلة بقيود التكنولوجيا وغيرها، عند تصدير منتجاتها إلى تونس في المستقبل.
وإذا تطورت مذكرة التفاهم بين كوريا الجنوبية وتونس إلى اتفاقية اعتراف متبادل، فإن الشركات الكورية الجنوبية ستجري اختبارات المنتجات في كوريا الجنوبية وستحصل على الاعتراف بنتائج تقييم المطابقة.
وذكر المعهد أنه سيسعى للتوقيع على مذكرات تفاهم مع الدول الأفريقية على أساس التعاون الدولي مع تونس، وسيسعى أيضا لتوسيع الدول في جنوب شرق آسيا التي توقع مع البلاد على اتفاقية الاعتراف المتبادل، لمساعدة الشركات المحلية على تصدير منتجاتها لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
أظهرت بيانات صادرة أمس الخميس ارتفاع صادرات منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لكوريا الجنوبية بنسبة 3.3% في يوليو، حيث انتعشت صادرات رقائق الذاكرة الإلكترونية، مع تقدم الطلب على أجهزة الكمبيوتر أيضًا وسط انتشار فيروس كورونا المستجد.
وسجلت صادرات منتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 14.9 مليار دولار في الشهر الماضي، بحسب البيانات التي جمعتها وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وقد انخفض الرقم بنسبة 15.3% على أساس سنوي في نيسان، وبنسبة 2.7% في مايو.
وارتفعت الواردات بنسبة 1.2% لتصل إلى 9.8 مليار دولار في تموز، مما أدى إلى تحقيق فائض تجاري قدره 5.13 مليار دولار في صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
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