مايكروسوفت تؤكد رسميًا إطلاق جهاز Xbox Series X في شهر نوفمبر المقبل

فاطمة أيت طالب - دبي - من المتوقغ أن يتم إطلاق Playstation 5 من قبل شركة Sony في وقت لاحق من هذا العام، لذا فإن السؤال هو متى سيتم إطلاق Xbox Series X من قبل مايكروسوفت؟ لقد إفترضنا أن يحدث ذلك في هذا العام أيضًا، والآن أكدت شركة مايكروسوفت صحة ذلك بحيث أعلنت أنها ستقوم بإطلاق الجيل الجديد من Xbox في شهر نوفمبر المقبل.

ووفقا لشركة مايكروسوفت، فقد صرحت بالقول : ” سيكون هناك الآلاف من الألعاب التي يمكن لعبها، على مدى أربعة أجيال، عندما يتم إطلاق Xbox Series X عالميًا في شهر نوفمبر المقبل، وأكثر من 100 لعبة مخصصة لجهاز Xbox Series X والتي تم تصميمها للإستفادة الكاملة من أقوى جهاز ألعاب منزلي لدينا، هذا العام “. كان من المقرر في البداية إطلاق جهاز Xbox Series X في موسم العطلات لهذا العام، ولكن مايكروسوفت قامت الآن بتضييق هذا الإطار الزمني من خلال تحديد شهر نوفمبر المقبل كإطار زمني جديد للإطلاق.

لا يوجد تاريخ محدد حتى الآن، لذلك علينا فقط الإنتظار ونرى. يأتي هذا الإعلان أيضًا في أعقاب إعلان شركة مايكروسوفت تأجيل إطلاق Halo Inifinite. تم التشويق للعبة في معرض E3 2018 وكان من المقرر إطلاقها في العام 2020، ولكن مايكروسوفت إختارت تأجيل إطلاق هذه اللعبة إلى العام 2021.

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نظرًا لأن الألعاب تتأخر من وقت لآخر للمساعدة في صقلها وإصلاح جميع مكامن الخلل فيها، فإن هذا لا يمثل مفاجأة كبيرة، لذلك سيتعين على اللاعبين التحلي بالصبر لفترة أطول قليلاً.