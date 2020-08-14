قد تتعاون سامسونج مع ARM و AMD لإنشاء معالجات ” قوية ” من أجل أجهزة الأندرويد

فاطمة أيت طالب - دبي - عندما يتعلق الأمر بمعالجات الأجهزة المحمولة، فإن شركة كوالكوم هي بلا شك من تحكم السوق. هذا لا يعني بالضرورة أنها الأفضل، ولكن لديها معالجات قوية ومتميزة مما يجعلها تستحوذ على نسبة كبيرة من السوق. تُنتج سامسونج المعالجات الخاصة بها، على الرغم من أن إختبارات الأداء أظهرت في الماضي أن معالجات Exynos الخاصة بالشركة غير قابلة للمقارنة مع سلسلة معالجات Snapdragon التابعة لشركة كوالكوم.

ومع ذلك، قد يتغير ذلك قريبًا لأنه وفقًا لتقرير صدر اليوم من كوريا الجنوبية، فيبدو أن شركة سامسونج تتطلع إلى رفع مستوى المنافسة من خلال إقامة شراكات مع أمثال ARM و AMD. وفي حالة إذا لم تسمع عن ذلك من قبل، فإن ARM هي الشركة التي طورت المعمارية التي تستخدمها العديد من الشركات المصنعة للمعالجات مثل كوالكوم وآبل وسامسونج وHuawei و MediaTek.

وبالنسبة لشركة AMD، فهي إستمرت في تطوير المعالجات الموجهة للحواسيب، وبينما لا تزال شركة Intel تمتلك نصيبًا كبيرًا في السوق، فقد بدأت معالجات AMD الحديثة في تحقيق المزيد من التقدم. وبالتالي، يمكن للشراكة مع أمثال سامسونج و ARM أيضًا أن يتيح لشركة AMD وسيلة للدخول إلى سوق الأجهزة المحمولة، وهو السوق الذي حاولت Intel نفسها إيجاد مكان فيه، ولكنها فشلت في نهاية المطاف.

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لسنا متأكدين من نوع المعالجات التي يمكن أن تنتجها هذه الشراكة أو ما إذا كانت جيدة بما يكفي لتحدي المعالجات التابعة لشركة كوالكوم وآبل، لذلك إذا كان هذا صحيحًا، فسوف يكون تطورًا مثيرًا نرغب جميعًا في مشاهدته.