فاطمة أيت طالب - دبي - في العام الماضي إتضح أن تطبيق WhatsApp للوحيات iPad قد يكون قيد التطوير. ومع ذلك، لم نسمع أي شيء عن هذا الموضوع منذ ذلك الحين، ولكن تردد الآن أنه من الممكن إطلاقه في المستقبل القريب. يستند هذا إلى تقرير حديث تم فيه الكشف عن إمكانية تشغيل WhatsApp على أجهزة متعددة بإستخدام نفس الرقم.
في حالة إذا لم تعلم ذلك من قبل، فإن أحد أسباب عدم إمكانية تشغيل تطبيق WhatsApp على لوحيات iPad هو حاجة التطبيق لإستخدام رقم هاتف المستخدم على عكس تطبيقات المراسة الأخرى. نظرًا لأن لوحيات iPad لا تدعم في غالب الأحيان الإتصالات الخلوية، فإن إطلاق WhatsApp على iPad لا معنى له ببساطة.
ومع ذلك، كما قلنا سابقًا، تردد مؤخرًا أن WhatsApp تعتزم السماح بإستخدام نفس حساب WhatsApp على أجهزة متعددة بإستخدام نفس الرقم. إذا كان هذا هو الحال بالفعل، فسوف يكون من المنطقي آنذاك إطلاق تطبيق WhatsApp على لوحيات iPad.
لسنا متأكدين من موعد إطلاق هذه الميزة وما إذا كان ذلك يعني أيضًا إمكانية إطلاق نسخة iPad من تطبيق WhatsApp، لذلك لا تتحمس كثيرًا الآن، ولكننا بالتأكيد سنراقب الوضع وسنقوم بتحديث الموقع فور توصلنا بالمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع.
كانت هذه تفاصيل خبر دعم تطبيق WhatsApp لأجهزة iPad قد يكون لا يزال قيد التطوير، وفقا لتقرير جديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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