شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سر التسمية .. اعرف ليه منصة الألعاب اسمها نينتندو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وفقا لما ذكره موقع " rewindandcapture"، على الرغم من أن الأصل الدقيق لأصل الشركة غير واضح، إلا أنه يعتقد الكثيرون أن اسمها يعود إلى ترجمة يابانية حرفية تتعلق بلعب الورق.

كما تعني كلمة Koppai في الواقع لعب الورق باللغة الإنجليزية، بينما كما يوثقها موقع Gizmodo، ويمكن تفسير Nintendo على أنه "اترك الحظ للسماء".

ووفقًا لمقال Examiner حول تاريخ Nintendo، يمكن أن تكون الترجمة أكثر حرفية من ذلك، من خلال سلسلة من التفسيرات، يوضح الكتاب أن كلمة " نينتندو "أو 任天堂 في كانجي يمكن أن تعني في الواقع"معبد هانافودا الحرة " أو" الشركة المسموح لها بصنع أو بيع) هانافودا، وفى هذه الحالة جاء اسم Nintendo Koppai مباشرة من نية الشركة في صنع وبيع أوراق لعب هانافودا.

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أما ما أعقب إنشاء Nintendo، فهو تاريخ طويل وعاصف حيث أصبح سوق البطاقات مشبعًا واضطرت الشركة إلى إعادة ابتكار نفسها جنبًا إلى جنب مع منتجاتها.

اكتسبت Nintendo ما يكفي من الائتمان لشراء حقوق التوزيع لوحدة تحكم ألعاب الفيديو Magnavox Odyssey في اليابان، وهي الأولى من نوعها.

في ذلك الوقت في عام 1974 ، بدأت Nintendo في تطوير ألعاب الفيديو والأجهزة الخاصة بها في المنزل.

قادت ألعاب مثل Donkey Kong الثورة وشجعت Nintendo على تجربة الألعاب ووحدات التحكم المحمولة باليد.