تكنولوجيا: كيف تستخدم Reels على انستجرام لإنشاء فيديوهات على غرار تيك توك؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق انستجرام رسميًا ميزة Reels ، التى تشبه إلى حد كبير TikTok، والتى تجلب إمكانية إنشاء مقاطع فيديو قصيرة إلى التطبيق، لتنضم إلى الطرق الأخرى لنشر المحتوى على انستجرام، مثل القصص ومقاطع الفيديو الحية و IGTC، وفيما يلى كيفية استخدام الخدمة كيفية إنشاء فيديو قصير باستخدام Reels

افتح تطبيق إنستجرام على هاتفك الذكى، واسحب الشاشة للجهة اليمنى لفتح الكاميرا، أو اضغط على أيقونة الكاميرا فى أعلى الجهة اليسرى من الشاشة .

اضغط على خيار Reels أسفل الشاشة، ثم اضغط على زر التسجيل لتصوير الفيديو، يتراوح طوله بين 3 و 15 ثانية .

أسفل الشاشة، ثم اضغط على زر التسجيل لتصوير الفيديو، يتراوح طوله بين 3 و 15 ثانية ، يمكنك استخدام أدوات التعديل فى خدمة (Reels) فى الجهة اليسرى من الشاشة، والتى تتضمن أدوات، مثل: إضافة الصوت أو النص، أو استخدام تأثيرات الواقع المعزز .

فى الجهة اليسرى من الشاشة، والتى تتضمن أدوات، مثل: إضافة الصوت أو النص، أو استخدام تأثيرات الواقع المعزز بمجرد الانتهاء من تعديل مقطع الفيديو، يمكنك نشره على حسابك أو فى القصص، أو حفظه فى المسودات للعودة إليه لاحقا . كيفية إضافة مقطع فيديو موجود فى هاتفك إلى Reels:

افتح تطبيق إنستجرام على هاتفك الذكى،واسحب الشاشة للجهة اليمنى لفتح كاميرا إنستجرام

اضغط على Reels فى أسفل الشاشة، ثم اسحب للأعلى لفتح المجلد الذى يحتوى على مقاطع الفيديو .

فى أسفل الشاشة، ثم اسحب للأعلى لفتح المجلد الذى يحتوى على مقاطع الفيديو حدد الفيديو الذى تريده، وإذا كان طوله أكثر من 15 ثانية يمكنك اقتصاصه إذا لزم الأمر .

، يمكنك القيام بتعديله عن طريق إضافة الصوت أو النص أو أى تأثيرات أخرى، بمجرد رفع مقطع الفيديو إلى الخدمة

بمجرد الانتهاء، يمكنك نشر مقطع الفيديو فى صفحتك الرئيسية فى إنستجرام أو القصص أو حفظه كمسودة. كيفية إنشاء فيديو قصير باستخدام Reelsكيفية إضافة مقطع فيديو موجود فى هاتفك إلى Reels:

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