شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ذكاء اصطناعى يتمتع بـ"الخيال" يحاكى طريقة تقييم الأطباء بدقة لأعراض المريض والان مع تفاصيل الخبر
ويتفوق النظام على سابقه، المستخدم في التطبيق حاليًا، والأطباء الواقعيين عندما يتعلق الأمر بتشخيص دقيق للمرضى.
وتم تحديث Babylon بواسطة وزير الصحة Matt Hancock ويعمل حاليًا في لندن وبرمنجهام ومانشستر ولفرهامبتون.
ويعمل الأطباء البشريون على تقييم المرضى والنظر تلقائيًا في مجموعة من التشخيصات المحتملة المختلفة التي يمكن أن تفسر أعراض الشخص، يتطلب هذا مستوى من الخيال لا تستطيع أنظمة الذكاء الاصطناعي الحالية أن تستخدمه، لذلك فهي تستخدم بشكل عام فقط لتأكيد أو دحض التشخيص المشتبه به من جانب الطبيب.
وعلى الرغم من ذلك، فإن الخوارزمية الجديدة كاملة، حيث يمكن أن تأخذ في الاعتبار الأعراض المختلفة للشخص وأن تقترح تشخيصات بديلة.
وأنشأ الباحثون أكثر من 1600 حالة لدراستها من جانب الذكاء الاصطناعي، والتي شملت مرضى يعانون من أعراض نموذجية وغير نمطية، ثم حاول نظام الذكاء الاصطناعي القديم ومجموعة من 44 طبيبًا عامًا آخر تحديد المرض.
ووفقًا للدراسة، كان أداء الذكاء الاصطناعي الجديد هو الأفضل، حيث حدد المرض الصحيح في إجاباته بمعدل 77٪ من الوقت، متقدمًا على الذكاء الاصطناعي الأقدم (72.5٪) والأطباء البشريين (71.4٪).
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: ذكاء اصطناعى يتمتع بـ"الخيال" يحاكى طريقة تقييم الأطباء بدقة لأعراض المريض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.