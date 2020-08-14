شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ذكاء اصطناعى يتمتع بـ"الخيال" يحاكى طريقة تقييم الأطباء بدقة لأعراض المريض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنشأ تطبيق Babylon، وهو خدمة الرعاية الصحية عبر الإنترنت، خوارزمية ذكاء اصطناعي جديدة تتمتع بـ "الخيال"، والتي تحاكي الطريقة التي يفكر بها الأطباء لتقييم أعراض المريض بدعة والمساعدة على تشخيص الأمراض، حيث طورت ذكاءً اصطناعيًا تمت برمجته باستخدام التفكير السببي، وهو المعادل الآلي للخيال البشري، ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يغرس هذا عنصر التفكير في النظام، مما يسمح له بالنظر في الأعراض التي قد يراها إذا كان المريض يعاني من أمراض مختلفة عن تلك التي كان يفكر فيها.

ويتفوق النظام على سابقه، المستخدم في التطبيق حاليًا، والأطباء الواقعيين عندما يتعلق الأمر بتشخيص دقيق للمرضى.

وتم تحديث Babylon بواسطة وزير الصحة Matt Hancock ويعمل حاليًا في لندن وبرمنجهام ومانشستر ولفرهامبتون.

ويعمل الأطباء البشريون على تقييم المرضى والنظر تلقائيًا في مجموعة من التشخيصات المحتملة المختلفة التي يمكن أن تفسر أعراض الشخص، يتطلب هذا مستوى من الخيال لا تستطيع أنظمة الذكاء الاصطناعي الحالية أن تستخدمه، لذلك فهي تستخدم بشكل عام فقط لتأكيد أو دحض التشخيص المشتبه به من جانب الطبيب.

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وعلى الرغم من ذلك، فإن الخوارزمية الجديدة كاملة، حيث يمكن أن تأخذ في الاعتبار الأعراض المختلفة للشخص وأن تقترح تشخيصات بديلة.

وأنشأ الباحثون أكثر من 1600 حالة لدراستها من جانب الذكاء الاصطناعي، والتي شملت مرضى يعانون من أعراض نموذجية وغير نمطية، ثم حاول نظام الذكاء الاصطناعي القديم ومجموعة من 44 طبيبًا عامًا آخر تحديد المرض.

ووفقًا للدراسة، كان أداء الذكاء الاصطناعي الجديد هو الأفضل، حيث حدد المرض الصحيح في إجاباته بمعدل 77٪ من الوقت، متقدمًا على الذكاء الاصطناعي الأقدم (72.5٪) والأطباء البشريين (71.4٪).