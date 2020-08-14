شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه منتجات صديقة للبيئة وكيف يمكنها حماية كوكب الأرض؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتم طرح مصطلح "صديق للبيئة" كثيرًا، إذ نراه على الملصقات لكل شيء بدءًا من الأكياس وحتى المنتجات الأكثر تعقيدا، ونظرًا لاستخدامها كثيرًا، قد يكون من الصعب فهم أهمية نمط الحياة والمنتجات الصديقة للبيئة، لذا لم تكن متأكدًا مما تعنيه الكلمة حقًا، فهناك خطر أكبر للتضليل من قبل الشركات التى تدعى أنها واعية بالبيئة، لذا فيما يلى معنى هذا المصطلح

منتجات صديقة للبيئة

وفقًا لـ Merriam-Webster ، فإن التعريف الرسمى للصديق للبيئة هو "غير ضار بالبيئة"، وعندما يتعلق الأمر بالمنتجات، فهذا يعنى أن كل شيء من الإنتاج إلى التعبئة والتغليف يجب أن يكون آمنًا للبيئة، ولكن هنا يصبح الأمر صعبًا، إذ تقول إرشادات الوكالة الفيدرالية الأمريكية أنه لكى يتم تصنيف المنتج بشكل صحيح على أنه صديق للبيئة، يجب أن توضح العبوة سبب كونه صديقا للبيئة، خلاف ذلك، قد لا يكون آمنًا للبيئة بناءً على كيفية استخدام المستهلكين للمنتج بالفعل، غالبًا ما يطلق على هذه الادعاءات التسويقية المضللة اسم "Greenwashing".

وتعنى أى منتجات صديقة للبيئة حرفيًا أنها صديقة للأرض أو غير ضارة بالبيئة، ويشير هذا المصطلح الأكثر شيوعًا إلى المنتجات التى تساهم فى الحياة الخضراء أو الممارسات التى تساعد فى الحفاظ على الموارد مثل المياه والطاقة، فالمنتجات الصديقة للبيئة تمنع أيضًا المساهمة فى تلوث الهواء والماء والأرض، ويمكنك الانخراط فى العادات أو الممارسات صديقة للبيئة من خلال أن تكون أكثر وعياً بكيفية استخدامك للموارد.