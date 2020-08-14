شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فوكسكون المطورة لهواتف أيفون: الصين لن تكون المصنع الوحيد للعالم بعد الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة Foxconn، الشريك التصنيعى لأبل، إنه سيكون هناك نظام للتصنيع فى كل منطقة سواء كانت الهند أو جنوب شرق آسيا أو أمريكا، وأكدت Foxconn إن الصين لن تكون مصنع للعالم بأسره بعد الآن، إذ صرح رئيس الشركة، Young Liu ، لـ Bloomberg قائلاً: "بغض النظر عما إذا كانت الهند أو جنوب شرق آسيا أو الأمريكتين، سيكون هناك نظام بيئى للتصنيع فى كل منها"، مضيفًا أن الصين ستظل تلعب دورًا رئيسيًا لشركة Foxconn ولكنها لن تصبح مصنع العالم ".

وذكر التقرير أن فوكسكون تزيد من قدرتها التصنيعية خارج الصين، وأضافت أن "النسبة خارج البلاد الآن تبلغ 30٪ ارتفاعا من 25٪ فى يونيو الماضي"، كما ألمحت إلى أن هذه النسبة قد ترتفع "فى المستقبل" أيضًا.

ووفقا لموقع Gadgetsnow، قد يكون هذا الأمر خوفا من أن تقع الشركة ضحية للحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، ووفقًا لتقرير صادر عن رويترز، "كانت فوكسكون تعمل على بناء سلسلتى إمداد، واحدة للصين والأخرى للولايات المتحدة، مشيرة إلى استثمارات الشركة فى ويسكونسن والمكسيك والبرازيل وجنوب شرق آسيا كأمثلة على تنويعها حول العالم. "

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وسجلت فوكسكون أرباحا صافية قدرها 22.9 مليار دولار تايوانى (778.54 مليون دولار أمريكي) للربع الثانى المنتهى فى يونيو، و كان ذلك زيادة بنسبة 34٪ عن العام السابق وأفضل من التقدير البالغ 17.95 مليار دولار تايوانى، وتصنع أبل بالفعل هاتفها الرائد iPhone 11 فى مصنع Foxconn بالقرب من تشيناي.

ومن بين الطرازات الثلاثة الجديدة التى أطلقتها أبل فى سبتمبر 2019 ، كان iPhone 11 هو الأكثر مبيعًا فى الهند، ووفقًا لمؤسسة IDC India ، سيطرت شركة أبل على القطاع المتميز (500 دولار وما فوق أو 35000 روبية إضافية) فى الهند بحصة سوقية تبلغ 62.7٪ .