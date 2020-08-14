شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هواوي تعلن الإطلاق الرسمي لهاتفها HUAWEI Nova 7 5G في السوق المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مجموعة هواوي لأجهزة المستهلك عن الإطلاق الرسمي لأحدث هواتفها الذكية وهو HUAWEI Nova 7 5G السوق المصري بعد انتهاء حملة الحجز المُسبق التي لاقت اهتمام واسع بين المستهلكين، نظراً للمزايا والخصائص الكثيرة والرائدة التي تجعله يتصدر فئته السعرية التي تبلغ ثمانية آلاف جنيه. ويتوافر الهاتف في جميع فروع هواوي Experience Store ولدى موزعيها المعتمدين. يتميز هاتف HUWAEI Nova 7 5G بمجموعة شرائح HUAWEI Kirin 985 5G AI SoC مع 8 جيجا بايت من الذاكرة العشوائية ومساحة تخزين بحجم 256 جيجا بايت. كما يأتي الهاتف بكاميرا رباعية بدقة 64 ميجابكسل مع تقريب رقمي 20X والتي ايضاً تدعم وضع العرض المزدوج للفيديو Dual View، بالإضافة الي الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجا بكسل بعدسة واسعة F/2.0 مزودة بخاصية Super Night Selfie لتنتج صور سيلفي عالية الجودة والوضوح.

وقال "بيك ين"، نائب رئيس هواوي مصر "إن طرح هاتف HUAWEI Nova 7 5G الجديد يعد استكمالاً لريادة هواوي في تقديم أحدث التقنيات العالمية في مصر بأسعار تناسب جميع فئات المستهلكين، حيث اننا نحرص دائماً على تزويد المستهلك المصري بأفضل الأجهزة الذكية التي تساعدهم على مواكبة نمط حياتهم المتسارع. ونتطلع أن يتصدر هاتف HUAWEI Nova 7 5G الجديد مبيعات السوق المصري مثل ما تم تحقيقه في العديد من الأسواق العالمية. "

تم تجهيز هاتف HUAWEI Nova 7 5G مسبقًاً بمنصة AppGallery HUAWEI، متجر تطبيقات هواوي الرسمي حيث يعتمد على منصة خدمات وتطبيقات (Huawei Mobile Services (HMS بشكل كامل، والتي تقدم تجربة حياتية رقمية مبنية على تقنية الذكاء الاصطناعي لتكون أكثر ذكاء وسرعة وسهولة للمستخدمين، كما أضافت هواوي أداة Petal Search Widget - Find Apps للبحث عن التطبيقات على HUAWEI AppGallery، توفر أداة البحث الجديدة لمستخدمي أجهزة هواوي بوابة مفتوحة لملايين التطبيقات. بدعم من محرك Petal Search، تجلب أداة Petal Search Widget - Find Apps تجربة بحث بديلة تحدد موقع المعلومات وتجميعها، وتقدم النتائج الأكثر دقة وملاءمة لكل مستخدم من أجل تمكينهم من تخصيص تجربة خاصة لهواتفهم الذكية وإدارتها بالكامل.

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ويأتي الهاتف الجديد HUAWEI Nova 7 5G بالعديد من المزايا الرائعة التي تهم جميع مستخدمي الهواتف المحمولة حيث يعد أول هاتف يدعم تقنية شبكات الجيل الخامس 5G في السوق المصري بما يجعله ذو أداء استثنائي، وذلك بفضل رقاقة معالج Kirin 985 5G SoC، التي توفر معالجة سلسة وفعالة لتضمن أداء فائق وسريع في جميع الاستخدامات، لاسيما تشغيل الألعاب والبث عبر الانترنت وتنزيل الملفات الضخمة.

ويمتلك هاتف HUAWEI Nova 7 5G قدرات فائقة في تشغيل الألعاب والبث عبر الانترنت وتنزيل الملفات الضخمة بفضل ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت للمعالجة السلسة والفعالة بالإضافة إلى 256 جيجابايت من التخزين، بالإضافة إلى بطارية ضخمة بسعة 4000 مللي أمبير في الساعة يمكن أن تستمر لفترة طويلة حتى عند استخدام الكاميرا أو الألعاب أو تصفح الويب، مع شاحن فائق السرعة HUAWEI SuperCharge بقدرة 40 واط للشحن السريع.

والجدير بالذكر، أن هواوي أطلقت أحدث هواتفها الذكية وهو HUAWEI Nova 7 5G السوق المصري في جميع فروع هواوي Experience Store ولدى موزعيها المعتمدين.