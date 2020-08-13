تكنولوجيا: نماذج لصور إلتقطتها عدسات كاميرة هاتف iQOO 5 المرتقب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات المصورة عن صندوق تغليف هاتف iQOO 5 المرتقب الإعلان عنه في 17 من أغسطس، كما نشرت iQOO نماذج لصور ألتقطتها كاميرة هاتف iQOO 5.

تتوالى التسريبات حول هاتف iQOO 5 الذي ينطلق رسمياً خلال أيام، واليوم تقدم أحدث التسريبات المصورة نظرة على صندوق التغليف الخاص بهذا الإصدار، كما تستعرض التسريبات كفاءة التصوير بكاميرة الهاتف.

أكدت التسريبات التي نشرت سابقاً على أن هاتف iQOO 5 ينطلق قريباً بمعدل تحديث 120Hz في الشاشة، كما يدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقدرة 120W.

أيضاً نشرت iQOO على صفحتها الرسمية على Weibo مجموعة من الصورة التي ألتقطت بعدسات كاميرة iQOO 5، والتي تؤكد على كفاءة وآداء الهاتف في التصوير بأعلى جودة.

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ولقد كشفت بيانات EXIF على أن كل الصور تأتي بدقة 12.5 ميجا بيكسل، أيضاً إستعرضت النماذج كفاءة تصوير في سباق سيارات BMW M Motorsport، كما تؤكد نماذج الصور أيضاً على براعة كاميرة الهاتف في التصوير في الظلام أو في الإضاءة المنخفضة.

يذكر أن التسريبات التي جاءت حتى الآن أكدت على أن هاتف iQOO 5 يضم إعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية، كما يدعم التكبير البصري حتى 5 مرات، وتكبير رقمي حتى 60 مرة، ومن المتوقع أن يأتي أحد المستشعرات بزوايا عرض واسعة، بينما تأتي الكاميرة الأخرى بعدسات فائقة الإتساع combo.

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