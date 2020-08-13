تكنولوجيا: تسريبات تؤكد على أن سامسونج تقدم نموذج بمعالج EXYNOS 990 من هاتف GALAXY S20 FAN

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أشارت التسريبات السابقة إلى خطط سامسونج لإطلاق الإصدار الخاص من هاتف Galaxy S20 Fan برقاقة معالج Snapdragon 865 في النماذج الخاصة بكل الأسواق، إلا أن تسريبات جديدة أكدت على أن سامسونج تخطط لإطلاق نموذجين من هذا الإصدار، على أن يضم أحدهم رقاقة معالج EXYNOS 990.

رصد الإصدار الخاص من هاتف Galaxy S20 Fan في قاعدة بيانات Geekbench مؤخراً بنموذج رقم SM-G780F، والذي يضم رقاقة معالج EXYNOS 990، مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، أي على عكس النموذح الذي رصد سابقاً من الهاتف برقم SM-G781B، ومعالج Snapdragon 865، مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام.

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وتشير التوقعات إلى أن الإصدار الخاص من هاتف Galaxy S20 Fan يأتي بتصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية الذي يتوسط الشاشة، بتصميم Infinity-O، كما يتميز بجودة عرض FullHD PLus، ويدعم معدل تحديث 120Hz، بينما يتراوح حجم الشاشة بين 6.5 إلى 6.7 إنش.

كما يضم هاتف Galaxy S20 Fan كاميرة مميزة باثنان من المستشعرات بدقة 12 ميجا بيكسل، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل، أيضاً تشير التوقعات إلى أن هاتف Galaxy S20 Fan بأتي بقدرة بطارية 4500 mAh، كما يدعم معايير IP68 في مقاومة الماء والغبار، أيضاً من المتوقع أن ينطلق الهاتف بسعر 750 دولار.

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