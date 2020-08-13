تكنولوجيا: تصريحات موردي ابل تؤكد على جودة إنتاج عدسات iPhone 12

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد موردي عدسات الكاميرة الخاصة بسلسلة هواتف iPhone 12 على عدم وجود مشكلة في إنتاج العدسات، أو مستوى الجودة الخاص بالعدسات، كما أكد موردي ابل على عدم إجراء أي تغيير في الجدول الزمني الخاص بإطلاق سلسلة iPhone 12.

أشار المحلل Ming-Chi Kuo في تقرير سابق إلى أن شركة ابل تواجه مشكلة في عدسات الكاميرة ذات الزوايا عرض واسعة الخاصة بهواتف iPhone 12 المميزة بحجم 5.4 إنش، و6.1 إنش، حيث تواجه هذه الفئة من العدسات مشكلة في تشقق طلاء العدسات نتيجة لعيوب في مستوى جودة التصنيع، كما أشار إلى أن هذه المشكلة قد تؤدي إلى تأخر الإعلان عن بعض إصدارات ابل.

واليوم إستجاب موردي ابل لهذا التقرير بتفاصيل جديدة تؤكد على عدم وجود أي مشكلة في إنتاج العدسات الخاصة بسلسلة هواتف iPhone 12.

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من جانب أخر أكدت شركة Genius Electronics وهي المورد الرئيسي لعدسات هواتف ابل القادمة iPhone 12، على أن كافة طلبات التوريد تسلم في الموعد المحدد لها، لذا لن يكون أي تأجيل في تلبية طلبات توريد العدسات الخاصة بهواتف iPhone 12.

يذكر أن شركة ابل تعتمد أيضاً على شركة Largan Precision إلى جانب موردها الرئيسي Genius Electronics لضمان تلبية طلبات الإنتاج في موعدها المحدد، لذا تؤكد التوقعات على أن ابل لن تتجه إلى تأجيل أو تغيير جدولها الزمني للإعلان عن هواتف iPhone 12، وبدء شحن الإصدارات الجديدة.

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