أدلة جديدة تُلمح لقدوم نسخة أخرى من الهاتف Galaxy S20 Fan Edition تضم المعالج Exynos 990

فاطمة أيت طالب - دبي - إلى الآن، كان يُتوقع أن يصل الهاتف Galaxy S20 Fan Edition مع المعالج Snapdragon 865، ولكن يبدو أن هذه ليست القصة الكاملة، فقد تم اليوم رصد نسخة أخرى من هذا الهاتف تحمل الإسم الرمزي SM-G780F في منصة إختبارات الأداء Geekbench وهي تعمل بالمعالج Exynos 990.

المعلومات المُدرجة في منصة إختبارات الأداء كشفت لنا كذلك أن الهاتف Galaxy S20 Fan Edition سيضم 8GB من الذاكرة العشوائية. ومع ذلك، فقد تم في وقت سابق رصد نسخة أخرى من هذا الهاتف تحمل الإسم الرمزي SM-G781B تعمل بالمعالج Snapdragon 865، وتضم 6GB من الذاكرة العشوائية.

ليست هناك حاليًا أي معلومات من شركة سامسونج حول الهاتف Galaxy S20 Fan Edition، ولكن الشائعات الماضية لمحت إلى أنه سيصل في الربع الرابع من العام 2020. وكشفت لنا صورة رسمية تم تسريبها في الأونة الأخيرة أن الهاتف Galaxy S20 Fan Edition سيضم شاشة Infinity-O تمتاز بحجم يتراوح بين 6.5 إنش و 6.7 إنش، وبدقة +FullHD، كما أنها تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 120Hz.

لا نعرف كيف سيبدو تصميم الواجهة الخلفية للهاتف Galaxy S20 Fan Edition، ولكن يُقال أنها ستضم ثلاث كاميرات بدقة 12 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 12 ميغابكسل للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا المقربة التي تردد أنها ستوفر تقريبًا بصريًا قدره ×3. وبغض النظر عن الكاميرات، فقد تردد كذلك أن الهاتف Galaxy S20 Fan Edition سيضم بطارية بسعة 4500mAh، وسيحمل شهادة مقاومة المياه والغبار IP68، كما أنه سيكون متوفرًا في طرازين، طراز واحد يدعم 4G وطراز أخر يدعم 5G أيضًا.

