فاطمة أيت طالب - دبي - بدأت الشركات المصنعة للهواتف الذكية الدخول بدورها إلى سوق الحواسيب المحمولة خلال العامين الماضيين ونحن لا نشكو من ذلك. المنافسة المتزايدة تجلب معها خيارات أوسع وأسعار أقل للمستهلكين. وبالنسبة للعلامة التجارية الفرعية Redmi التابعة لشركة Xiaomi، فهي الأخرى قررت الدخول إلى سوق حواسيب الألعاب المحمولة المتنامي.
قامت الشركة للتو بالتشويق لقدوم حاسوب ألعاب محمول جديد يحمل إسم Xiaomi Redmi G يوم غد الجمعة الموافق لـ 14 أغسطس وتبدو الملصقات الترويجية واعدة. تحتوي الشاشة الخاصة بهذا الحاسوب المحمول على إطار نحيف للغاية مما يمنح الحاسوب المحمول مظهرًا عصريًا ومتميزًا. ونتيجة لذلك تم نقل كاميرا الويب إلى الحافة السفلية.
في منشورها على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo، تعد الشركة بنظام تبريد مناسب وأداء رائع بينما يعتقد الأشخاص المطلعون على الأمر أن الجهاز سيعمل بالمعالج Intel Core i5-10200H و Intel Core i5-10300H. عمومًا، لن يمر وقت طويل قبل أن نعرف ما الذي يخبئه لنا Redmi G.
كانت هذه تفاصيل خبر Redmi تعد العالم بالكشف عن حاسوب ألعاب محمول مميز غدًا تحت إسم Xiaomi Redmi G لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إلكتروني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.