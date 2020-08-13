ميزة جديدة من غوغل لحل المسائل الرياضية الصعبة

كشفت شركة "غوغل" عن ميزة جديدة توفر للطلاب ووالديهم بعض الأدوات المفيدة لتسهيل الدراسة من المنزل.
وتستخدم الشركة تقنية من تطبيق التعلم على الهاتف المحمول Socratic، الذي حصلت عليه العام الماضي، لتشغيل ميزة Lens . وبمجرد إطلاق الميزة رسمياً، سيتعيّن على المستخدم التقاط صورة لمسائل الرّياضيات وثم تحديد المشكلة الّتي لا يمكن حلّها للحصول على الأدلة والشرح التفصيلي.
ولم تذكر "غوغل" موعد طرح ميزة Lens، إلا أنّها أفادت أنّ خاصية Socratic متاحة كتطبيقات مستقلة لنظامي التشغيل iOS و Android.
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