ميزة جديدة من غوغل لحل المسائل الرياضية الصعبة

وفي التّفاصيل، تساعد هذه الميزة في حل مسائل الرياضيات الصعبة بطرقٍ بسيطة عن طريق التقاط صورة لها باستخدام Google Lens.

وتستخدم الشركة تقنية من تطبيق التعلم على الهاتف المحمول Socratic، الذي حصلت عليه العام الماضي، لتشغيل ميزة Lens . وبمجرد إطلاق الميزة رسمياً، سيتعيّن على المستخدم التقاط صورة لمسائل الرّياضيات وثم تحديد المشكلة الّتي لا يمكن حلّها للحصول على الأدلة والشرح التفصيلي.



ولم تذكر "غوغل" موعد طرح ميزة Lens، إلا أنّها أفادت أنّ خاصية Socratic متاحة كتطبيقات مستقلة لنظامي التشغيل iOS و Android.