زيادة متابعين انستجرام من خلال 15 خطوة مجربة

هل ترغب في زيادة متابعين انستجرام الخاص بك ؟ عزيزي القارئ لقد أتيت إلى المكان المناسب، ولكن على عكس جميع المواضيع والمواقع التي ستبيع لك عدداً من المتابعين أو حسابات وهمية لتتابع حسابك الخاص فإنني اليوم سأعلمك وأخبرك بطريقة تتمكن فيها من زيادة متابعين انستجرام بنفسك وبدون دفع أي اموال في حسابات وهمية لا تفيد وكل هذا في 15 خطوة سهلة وبسيطة !

لماذا قد ترغب في زيادة متابعين حساب انستجرام الخاص بك ؟

حسناً هناك أسباب كثيرة تجعلك ترغب في زيادة متابعين انستجرام ، في الواقع لن أحاول تجميل الأمر فكلما زاد عدد متابعين انستجرام الخاصين بك كلما زادت فرصتك في تحويل هذا الحساب إلى حساب تجاري وعمل تجاري تتربح منه وتكسب منه ليتحول ببساطة إلى أسلوب حياة كامل بالنسبة لك وليس مجرد هواية او حساب تسلي نفسك به في أوقات الفراغ، بالطبع ليس هذا السبب الوحيد ولكن دعنا نقول بأن هذا هو السبب الأكبر الذي سيجعلك ترغب في زيادة المتابعين على انستجرام .

كما أن منصة انستجرام بحسب الكثير من الإحصائيات والاستبيانات العالمية تعتبر رقم 2 في الترتيب والنمو بعد منصة الـ Facebook وهي منصة مناسبة جداً لتسويق منتجات بعينها وإيصالها إلى فئة من المستخدمين قد لا تصل لهم من خلال الفيس بوك او منصات التسويق الاجتماعي الأخرى لذا فإن زيادة متابعينك على انستجرام هي فرصة ذهبية للغاية ستؤدي إلى زيادة مبيعاتك بالمقابل.

والآن لنبدأ في 15 خطوة مجربة تساعدك على زيادة متابعين انستجرام :

هذه الخطوات ليست سهلة ولن تقدم لك الملايين من المتابعين بضغطة زر بل إنها خطة وطريقة عمل عليك أن تلتزم بها لفترة طويلة حتى تتمكن من زيادة متابعين انستجرام والأهم انها ستضمن لك زيادة مستمرة فلن تصل إلى رقم ثابت وبعدها تتوقف وتحتاج إلى شراء متابعين آخرين ولكن مع هذه الخطة ستتمكن من زيادة متابعين انستجرام الخاص بك بشكل توسعي فكلما طال استخدامك لهذه الخطة كلما زاد عدد متابعينك .

جهز خطة المحتوى الخاص بك مسبقاً وضعها في جدول زمني :

أحد أهم الأخطاء الذي يقع فيها المبتدئين على منصات انستجرام او منصات التواصل الاجتماعي بشكل عام وصناعة المحتوى هي التذبذب في المحتوى ونشره بطريقة غير منتظمة وهذا يؤذي منصتك أكثر مما يفيدها .

خذ وقتاً كافياً في جمع الأفكار والخطط التي ترغب في نشرها وضعها على جدول واضح يمكنك استخدامه ومتناسب مع مواعيدك الخاصة ومواعيد العمل الخاصة بك لتتأكد من أنك لن تؤذي حياتك الخاصة ثم التزم بهذا الجدول كأنه جدول إمتحانات خاص بك وإنشر دائماً في المواعيد المناسبة.

هذا لا يعني أنك لن تستطيع أن تنشر كلما جاءت لك فكرة جديدة او ان تتبع الـ Trend الموجود حالياً وهو أمر هام ويجب عليك أن تهتم به أيضاً ولكن لا يمكنك الاعتماد عليه فقط.

عدد الصور أو الـ Posts التي ستقوم بنشرها يختلف على حسب طبيعة عملك وتوجهك ولكن بشكل عام يمكنك النشر من مرة واحدة يومياً إلى عدة مرات يومياً وأسبوعياً.

قم بنشر الصور الجيد والمكونة بشكل جيد وتأكد انها لا تحتوي على أخطاء .

يمكننا القول بأن نشر صور غير مناسبة او مركبة بطريقة سيئة غلطة قاتلة يمكن أن تجعلك تخسر متابعينك القدام وتتوقف عن النمو في هذه المنصة. و بالطبع انت تريد زيادة متابعين انستجرام فلا تريد لهذا ان يحدث

منصة انستجرام تعتمد بشكل كبير للغاية على مشاركة الصور والفيديوهات بدلاً من الكلام لذا فنشر صور سيئة او قبيحة سيؤذيك للغاية لذا تأكد دائماً وأبداً من أن صورك مكونة بشكل جيد ومحبب للعين وليس هذا من ناحية التكوين فقط بل تأكد أنها غير مهتزة وأن هدف الصورة موضح بشكل جيد والـ Foucs مناسب وليس سيئاً أو غير واضح، لا بأس إن قمت بأخذ بعض الدورات في التصوير الفوتوغرافي او الفيديو حسب اهتمامك وربما تقوم بتأجير مصور يلتقط بعض الصور لك، هذا الأمر هام جداً وحيوي للغاية لا يمكنك أن تهمله خصوصاً مع انستجرام.

قم بتجربة الأمور الجديدة دائماً :

كما قلنا فمنصة انستجرام منصة مرئية بشكل أساسي وتعتمد كثيراً على جمال الصور وكونها جديدة ومبتكرة وغير مكررة لذا دائماً وابداً حاول أن تقدم أموراً جديدة في صورك سواءً كان من ناحية التصوير وزواياه وأفكاره او حتى من ناحية الـ Filters التي ستستخدمها مع الصور لذا تأكد دائماً ان تقوم بأخذ صور جديدة ومبتكرة بتأثيرات جديدة ولكن الأهم أن تكون صوراً مكونة بطريقة مناسبة وليست مزعجة.

مما يميز انستجرام عن باقي المنصات انه يقدم مجموعة من الفلاتر المختلفة دائماً ويعمل دائماً على تحديثها حتى تتمكن من تقديم صور جديدة بشكل مستمر وهو أمر هام لصناع المحتوى كما هو هام للمنصة التي تسعى دائماً لإبقاءك داخلها ولكي لا تخرج منها او تحتاج إلى أي برنامج خارجي منها.

إعتمد على إحصائيات انستجرام لتدرس جمهورك وتزيد من تفاعلهم معك :

عندما تقوم بتحويل حساب انستجرام الخاص بك إلى حساب عمل – وهو أمر مجاني تماماً بالمناسبة – ستفتح لك صفحة جديدة تدعى Analytics وهي تقدم مجموعة من الإحصائيات التي تفيدك للغاية في فهم جمهورك وتقديم محتوى يحبونه في أوقات يحبونها حتى تتمكن من رفع نسب الوصول إلى جمهورك وزيادة متابعين انستجرام بشكل كبير ومناسب.

من الإحصائيات التي ستحصل عليها أيضاً إحصائيات وبيانات شخصية عن المستخدمين الخاصين بك من ناحية العمر والسن والمنطقة الجغرافية التي يقطنون فيها وهذا سيفيدك للغاية في عملية تخصيص الـ Persona الخاصة بالمتلقي وتجهيز محتوى مناسب ومخصص لهم تحديداً.

قم بذكر ( Tag ) المستخدمين الذين يتفاعلون معك :

واحدة من اكثر الخدع التي تزيد من تفاعلك مع المستخدمين وتزيد من فرص اكتشافك من المستخدمين الجدد – الذين لا يتابعونك – هو أن تقوم بعمل Tag للحسابات التي تقوم بالتعامل معها ولها نفس مجال عملك وهذا سيسهل اكتشافك كثيراً من المستخدمين الذين يهتمون بنفس فئة عملك ولكن لا يتابعونك وهو أمر هام جداً في زيادة عدد المتابعين .

لنأخذ مثالاً عملياً، لنقل بأنك تدير حساب مطعم ما في منطقة سكنية كبيرة قليلاً وهناك مجموعة من المؤثرين عبر انستجرام الذين يقطنون حولك، قم بعمل Tag لهم في بعض الصور وبعض الدعوات حتى يتم اكتشافك من قبل متابعين هؤلاء المؤثرين دون ان تحتاج إلى ان تتعامل معهم مباشرةً.

حسن من كتابة الـ Bio الخاصة بك من خلال الـ Hashtags الخاصة والـ CTAs ( Call To action ) :

لابد لك ان تتعلم معنى كلمة CTA أو Call To action وهو أن تدفع المستخدم او الزائر إلى زيارة او الضغط على رابط معينة او زيارة صفحة معينة، من الهام جداً ان تضيف هذه الأمور فالـ Bio الخاصة بك سواءً إن كنت مطعماً فيمكنك وضع المنيو الخاصة او صفحة بيع منتجات فتضع طريقة لطلب المنتجات وهكذا كل عمل يمتلك طريقة مناسبة للتخصيص والـ Call To action .

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إعتمد على الأسئلة والصور التفاعلية ( إجعل جمهورك يتفاعل معك ) :

على الرغم من كون انستجرام منصة مرئية بالدرجة الأولى إلا أنها أيضاً تستخدم نفس عوامل التقييم التي ستخدمها منصات البحث الأخرى مثل جوجل وغيرها، لتبسيط المعلومة كلما تفاعل وزاد تفاعل جمهورك مع صورك كلما انتشرت صورتك اكثر وحصلت على جمهور أكبر وأكثر تخصصاً، إذا كيف يمكنك زيادة التفاعل ؟

هناك عوامل كثيرة تساعدك على زيادة التفاعل فمثلاً يمكنك الاعتماد على الصور المستفزة التي تجبر جمهورك على التعليق او الاعتماد على الأسئلة والصور التفاعلية التي تنتظر الإجابة من المستخدمين الخاصين بك، تأكد دائماً من أنك تستخدم هذه الصور حتى تحصل على التفاعل الذي ترغب فيه و زيادة متابعين انستجرام .

قم بنشر صفحة انستجرام الخاصة بك على موقعك وعلى بريدك الالكتروني دائماً :

إن كنت تمتلك موقعاً الكترونياً او منصة تواصل أخرى او حتى تعتمد في التسويق عن طريق البريد الإلكتروني تأكد دائماً من انك تقوم بإرسال روابط لصفحة انستجرام الخاصة بك حتى تقوم بنشرها بشكل جيد وتتأكد من وصولها إلى جميع عملائك الحاليين والسابقيين أيضاً . زيادة متابعين انستجرام ستكون سهلة هكذا

يمكنك أيضاً ان تستخدم Plugin تقوم بوضع الـ News Feed الخاص بصفحتك على انستجرام داخل موقعك.

اعتمد على عملية الـ Cross Post بين منصات التواصل الاجتماعي المختلفة :

قم بتبديل عملية النشر بين منصات التواصل الاجتماعي المختلفة التي تعتمد عليها ومنصة instgram وهذا عن طريق أدوات كثيرة ومختلفة يمكنك الاعتماد عليها بسهولة، هذه الطريقة مفيدة في الوصول إلى المستخدمين الذين لا يعرفون أنك تمتلك صفحة انستجرام خاصة بك وستتمكن من زيادة متابعين انستجرام بسهولة والاستفادة من منصات التواصل الاجتماعي الأخرى .

استخدم المسابقات والحملات الدعائية لتتمكن من الوصول إلى مستخدمين جدد :

يمكنك الاعتماد بسهولة وشكل كبير على المسابقات وعملات التوعية حتى تتمكن من الوصول إلى مستخدمين جدد حول العالم وفي أماكن جديد، قم بعرض جوائز حتى إن كانت رمزية ولكن تذكر دائماً ان تطلب مقابل وسعر للدخول في هذه المسابقة وسعرنا هنا يكون دائماً بزيادة التفاعل من خلال الـ likes او كتابة hashtag خاص بك .

يمكنك ان تطلب ايضاً من المتابعين كتابة تعليق معين او حتى نشر الصورة على صفحاتهم الشخصية حتى تتمكن من زيادة متابعين انستجرام بشكل كبير ومناسب للغاية.

إدرس منافسينك وكرر الأمور التي يقومون بها :

لا يجب عليك ان تهمل منافسينك ودراستهم ومعرفة أسباب نجاحهم والأمور التي جعلتهم ناجحين لتتمكن من تكرارها لديك ولكن حذار أن تقوم بنسخ او سرقة أعمالهم فهذه من النقاط التي قد تدمرك إلى الأبد.

إبحث دائماً عن نقاط ضعفهم لتتمكن من التركيز عليها كما يجب عليك أن تبحث عن نقاط قوتهم لتقويها لديك ولكن حتى لا تقوم بمنافستهم فيها بشكل مباشر فهذا سيجعلك تخسر أمامهم إن لم تكن بنفس قوتهم.

تفاعل بنفسك عبر انستجرام :

لا أحد يحب المتكبرين، يجب عليك دائماً وأبداً ان تظهر تواضعك وأنك كائن بشري يتفاعل ويتعامل مع مختلف المستخدمين حول المنصة وليس فقط الاماكن التي ستدر عليك الأموال، يجب عليك دائماً ان تقوم بعمل تعليقات وإرسال رسائل وربما بعض الإعجابات هنا وهناك وهذا سوف يعمل على زيادة متابعين انستجرام الخاص بك بشكل كبير .

لا تستخدم كلاماً كثيراً على صورك :

منصة انستجرام منصة مرئية كما قلنا وعدنا مراراً، المستخدم الذي يتوجه لانستجرام هو مستخدم لا يرغب في قراءة كلام كثير مكتوب وكل ما يرغب به هو مشاهدة فيديو سريع او مشاهدة صور جميلة لذا اعتمد دائماً على ايصال المعلومة والرسالة بأقل عدد كلمات ممكن او الاستغناء عن الكلمات نهائياً. هذا سيساعدك على زيادة متابعين انستجرام بسهولة اكبر

لا تستخدم ابداً الـ Logos والـ Watermark على صورك :

إياك أن تقوم بوضع اللوجو الخاص بك بشكل مستفز او مستنفر على الصور وتجعله واضحاً ومرئياً للمستخدمين، إن كنت مصمما على استخدامه حاول استخدامه بطريقة مخفية وخفيفة دون ان يلاحظ احد ذلك، هذا الأمر هام للغاية فإن كان اللوجو او العلامة المائية واضحة بشكل كبير وفي مكان واضح ومستفز فإنك ستخسر الكثير من المتابعين الخاصين بك وستدمر تجربتهم واستمتاعهم بالصور وهذا سيجعلك تخسرهم.

كما أن المتابعين لا يحبون ان يشعروا بأنك تحاول بيعهم شيئاً او تحاول إرسالهم إلى مكان معين وستجد نتيجة عكسية لما تحاول القيام به وستخسر متابعين انستجرام بدلاً من زيادة متابعين انستجرام

استخدام الـ hashtags بطريقة مناسبة :

استخدام الـ hashtags بطريقة مناسبة سيساعدك على نشر صورك وحسابك مما يؤدي الى زيادة متابعين انستجرام والحصول على متابعين مستمرين وجدد، منصة instgram تعتمد كثيراً على الهاشتاجز وهي تماثل تويتر في هذا لذا تأكد دائماً ان تستخدمها بطريقة مناسبة وأن تستخدم tags تعبر عن هويتك وعن علامتك التجارية.

لا تستخدم الروابط في البوست نفسه :

عندما تضع روابط في البوست نفسه فإنك ستخسر جزءاً من جمهورك الذي لن يتمكن من الضغط عليها، لذا تأكد دائماً من ان تضع الروابط الهامة لك في الـ BiO الخاص بك على انستجرام وليس post نفسه حيث أنه كما الزائر لن يتمكن من الضغط عليها وهذا سيؤدي إلى خسارة المتابعين بدلاً من زيادة متابعين انستجرام .

كانت هذه مجموعة من الطرق التي تساعدك على زيادة متابعين انستجرام الخاص بك والوصول إلى متابعين أكثر لتتمكن من تحقيق أكبر نجاح مادي ومعنوي من صفحة انستجرام الخاصة بك، تابعنا بالطبع لتحصل على المزيد من النصائح والمعلومات حول مثل هذه الأمور.