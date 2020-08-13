Microsoft Surface Duo متاح للحجز المسبق بسعر 1400 دولار

منذ ما يقارب العام ظهر Microsoft Surface Duo جهاز لوحدي – هاتف محمول بشاشتين يتصلان معًا بمفصلة واحدة هذا الجهاز العجيب لم تتحدث عنه مايكروسوفت من جديد الا من وقت قريب جدًا. و هي تجهز لأن تطلق الجهاز الجديد للأسواق العالمية. الجهاز الجديد بتصميم جديد كأنه هاتف قابل للطي لكن الفكرة انه بشاشتين منفصلتين و يتصلان مع بعض بمفصلة جديدة و قوية. تلتف بمقدار 360 درجة و يمكنك استعمال الجهاز كهاتف او جهاز لوحي بسبب هذه الفكرة. تصميم الهاتف شكله يبدو من 2016 بعض الشئ و لكنه يعد فكرة جيدة كجهاز في 2020. بدون ان اطيل لندخل في تفاصيل الإعلان القريب عن هذا الجهاز

مواصفات Microsoft Surface Duo

المعالج Qualcomm Snapdragon 855 الشاشة بحجم 8.1 بوصة من نوع AMOLED بدقة 1800×2700 اثناء الطي بحجم 5.6 بوصة من نوع AMOLED بدقة 1350×1800 ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 6GB ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 128GB او 256GB الكاميرات الخلفية Advertisements وحيدة بدقة 11MP و فتحة عدسة f/2.0 الكاميرا الأمامية نفس الكاميرا الأساسية البطارية بطارية بسعة 3577mah يدعم الشحن السريع بقدرة 18Watt

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تحليل مواصفات Microsoft Surface Duo

الجهاز الجديد يأتي بمعالج من العام الماضي هو Snapdragon 855 الذي يقدم اداء لازال ممتازًا جدًا مع بطارية صغيرة نسبيًا بسعة 3577mah بشاحن بقدرة 18Watt و اخيرًا فهو بشاشتين AMOLED بدقة 1800×1350 لكل شاشة. و 1800×2700 للشاشتين مع بعض. مع كاميرا وحيدة اساسية للتصوير بدقة 11MP و فتحة عدسة f/2.0 لا تظهر مواصفات الجهاز بأنها مواصفات 2020 جدًا. فهو ضعيف نسبيًا من ناحية المواصفات و العتاد و لكن يأمل ان يقدم تجربة نوعًا ما جديدة بسبب اعتماد مايكروسوفت على السوفت وير بشكل كبير في تطوير هذا الجهاز. المشكلة عندي في ان البطارية بهذه السعة مطلوب منها تزويد شاشتين بالطاقة. و ذاكرة الوصول العشوائي 6GB من المفترض ان تزود الجهاز بتجربة Multitask جيدة جدًا. لا اعلم كيف ستضبطها مايكروسوفت فهذه السعة ليست كبيرة بما فيه الكفاية للـMultitask الكامل و لكن حتى يصدر لا حكم مبدأي.

تصميم Microsoft Surface Duo

اكثر ما يلفت الإنتباه بالنسبة لي هو التصميم فالجهاز تصميمه جديد بعض الشئ بالشاشتين المنفصلتين بينهما المفصلة الجديدة. تستعمله كجهاز لوحي بالشاشتين و كهاتف بشاشة واحدة. عندما لا تستعمله ستغلقه على نفسه ككتاب فيكون السطح الخارجي بدون اي شاشات فكرة تصميم جيدة جدًا. كما ان الجهاز سيدعم قلم Surface الخاص بمايكروسوفت فهي اضافة جيدة جدًا في جهاز نفسه. لكن الأهم من كل ذلك ان الهاتف شاشاته بتصميم 2016 بحواف كبيرة و للأسف بدون سماعات Stereo فقد حاولت مايكروسوفت ان تخرج الجهاز بأفضل تصميم و لكنها لم تستطع بشكل كامل

سعر Microsoft Surface Duo

السعر الرسمي و هو متاح للطلب المسبق الآن بسعر 1400 دولار امريكي فقط. على ان يبدأ البيع يوم 10 سبتمبر القادم ان حسبناه بسعر مصر فهو بتحويل العملة و حساب الضرائب فهو بسعر 19750 جنيه و هو سعر مرتفع. هذا ان صدر بمصر اصلًا اغلب الظن انه لن يصدر في مصر رسميًا. و لكن هو جهاز مميز للإقتناء. و مايكروسوفت تشوف لفكرة الـ Microsoft Surface Duo منذ عام فاتمنى ان نجد بصمة مايكروسوفت المميزة في السوفت وير في هذا الجهاز.

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