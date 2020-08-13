آبل تطلق خدمة جديدة للحصول على تخفيضات رسوم الاشتراك بخدماتها

كتبت أسماء لمنور في الخميس 13 أغسطس 2020 04:14 مساءً - منذ ساعة واحدة

خدمة Apple One من آبل تتيح لك الحصول على عدة خدمات من الشركة بسعر مخفض لقاء الاشتراك دفعة واحدة بخدمة فيها.

هذا يعني بدلاً من دفع عدة اشتراكات شهرية لآبل لقاء استخدام عدة خدمات، سيمكنك الآن دفع رسم اشتراك شهري وحيد لخدمة Apple One والحصول على كل تلك الاشتراكات بسعر مخفض، ويبقى التوفير الإجمالي لصالح المستخدم.

لم تكشف المصادر عن ماهية الخدمات التي تشملها خدمة آبل الجديدة في الوقت الحالي، لكنها خطوة ضمن تعزيز إيرادات الشركة الأمريكية من قطاع الخدمات والذي يشمل عدة خدمات مثل الخدمة الموسيقية والألعاب والتلفاز والأخبار وغيرها ودفع المستخدمين للاشتراك بأكثر من خدمة ضمن نفس الشركة بدلاً من التشتت مع عدة مزودين.

كانت قد ظهرت دلائل برمجية في إصدار نظام تشغيل iOS 13.5 تشير إلى وجود خدمة حزمة اشتراكات معاً برسم اشتراك وحيد من آبل. وهذه الخدمة الجديدة تتفق مع توجهها الاستراتيجي إلى الإغلاق على المستخدمين وإبقائهم ضمن خدماتها ومنصاتها قدر الإمكان.

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ومن المؤكد أن هوات آيفون 12 لن تتوفر في الأسواق خلال سبتمبر كما هي العادة منذ ثمانية أعوام، واليوم كشفت بعض المصادر أن إطلاقه الفعلي سيكون في الأسبوع الثاني من اكتوبر .

وتأتي هذه التوقعات الإيجابية لأبل، في أعقاب مبيعات هائلة كشفت أهمية نظام هاتف آيفون خلال أزمة وباء كوفيد-19 في العالم.

وارتفعت أسهم أبل بنحو الضعف بعد انخفاض خلال مارس/ آذار، في أداء مدهش رفع صافي عائدات المدير التنفيذي تيم كوك إلى المليار دولار للمرة الأولى، بحسب أرقام مؤشر بلومبرج للمليارديرات.

وبلغت القيمة السوقية لأبل الثلاثاء نحو 1,87 ترليون دولار، متقدمة على أقرانها في قطاع التكنولوجيا أمازون ومايكروسوفت (كلاهما 1,54 ترليون) وألفابيت المملوكة من جوجل (1,0 ترليون).