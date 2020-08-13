ميزة جديدة من فيس بوك لمحاربة المنشورات المضللة حول كورونا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 13 أغسطس 2020 04:14 مساءً - منذ ساعة واحدة

وكشفت فيسبوك عن ميزة جديدة لتخفيف نشر المعلومات المضللة حول كورونا أو كوفيد-19 حيث أنها ستعرض نافذة منبثقة تحوي بعض التفاصيل قبل المضي قدماً ومشاركة أحد المنشورات.

تعرض النافذة المنثبقة تحذير أن المنشور يحوي معلومات تخص covid-19 مع الإشارة للحصول على المعلومات الصحيحة من مركز فيس بوك الخاص بذلك. كما تذكر بعض التفاصيل حول الموقع الذي يحوي الرابط مثل تاريخ تسجيله وتاريخ ظهور الرابط أول مرة.

تأمل الشركة من هذه الخطوة أن تثير شكوك ومخاوف المستخدمين الواعيين أثناء مشاركة منشورات تبدو أنها غير دقيقة كأن تصدر من مواقع غير رسمية أو ظهرت حديثاً وغايتها نشر الشائعات. ودائماً هناك خيار بالاستمرار أو التراجع.

نشرت فيس بوك بالأمس تقريرها حول معايير المجتمع والذي أفصحت فيه عن إزالة 7 مليون منشور يحوي معلومات مضللة حول كورونا لاسيما مقاطع فيديو متداولة تشجع على ممارسات غير صحية أو تدّعي علاجات غير رسمية.

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كما وضعت الشركة تحذيراً على 98 مليون منشور بحيث لاتعرض محتوى المنشور مباشرة انما بعد ضغط المستخدم على زر فيه وذلك لأنها تشكك في محتواه.

وكشفت شركة فيسبوك عن حذفها ملايين المنشورات لاحتوائها على معلومات خاطئة عن فيروس كورونا .

أعلنت شركة “فيسبوك”، أنه أزال 7 ملايين منشور في الربع الثاني من عام 2020 لاحتوائها معلومات خاطئة عن الفيروس التاجي المستجد، ومن ذلك المحتوى الذي يروج لإجراءات وقائية مزيفة وعلاجات مبالغ فيها.

وأصدرت الشركة، البيانات كجزء من تقريره السادس لتطبيق معايير المجتمع، الذي أطلقه أول مرة في عام 2018 إلى جانب قواعد لياقة أكثر صرامة ردًا على رد الفعل العنيف على نهجها المتراخي في مراقبة المحتوى على منصاتها.

كما قالت إنها ستدعو خبراء خارجيين لمراجعة المقاييس المستخدمة في التقرير على نحو مستقل، وذلك بدءًا من عام 2021.