لتضييق الخناق على واتساب..تيليجرام يدعم مكالمات الفيديو

كتبت أسماء لمنور في الخميس 13 أغسطس 2020 04:14 مساءً - منذ ساعة واحدة

في خطوة هامة لتضييق الخناق على واتساب بدأ تطبيق تيليجرام دعم مكالمات الفيديو بعد فترة طويلة من الانتظار .

مرّت أربع سنوات منذ أن رأينا تيليجرام تُعلن عن دعم المكالمات الصوتية، ومنذ ذلك الوقت كان جميع المستخدمين يتسائلون حول دعم تطبيق المراسلة للمكالمات المرئية “فيديو”، وزاد هذا التسائل خلال الأشهر القليلة الماضية، بسبب ما خلّفته جائحة كورونا من قيود على رأسها البقاء في المنزل، كل هذا يبقى من الماضي، حيث أخيرًا سيدعم تيليجرام مكالمات الفيديو.

من ناحيته، هذا الدعم متاح حاليًا في أحدث إصدار تجريبي من تطبيق المراسلة 7.0، وأجدر بالإشارة، أن هذه النسخة لا تحل محل التطبيق الرئيسي، وبمجرد التحميل ستتمكّن مباشرة من إجراء مكالمة فيديو مع أحد جهات اتصالك.

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ومن النظرة الأولى، ستُلاحظ بساطة واجهة مكالمات الفيديو، وسترى خيارات واضحة للتنقل بين الكاميرا الأمامية والخلفية، وخيارات تشغيل/ إيقاف الفيديو وكتم الصوت والمزيد، وللتبديل بين المشاركين عليك النقر على زر النافذة في الأسفل.

جدير بالذكر، أن الدعم ما زال مبدئيًا، حيث لا يوجد هناك الدعم لمكبر الصوت، ولا حتى للمكالمات الجماعية، لذلك أمام تيليجرام طريق طويل للوصول إلى ما وصلت إليه التطبيقات الأخرى فيما يتعلق بخدمة مكالمات الفيديو، ومع ذلك، من الرائع أن نرى التطبيق يدعم أخيرًا وبعد طول انتظار مكالمات الفيديو.

ويعتبر طبيق تيليجرام Telegram مثال للمراسلة الفورية، ويعني اسمه باللغة الانجليزية رسائل البرق، وقد سُمّي بذلك لسرعته العالية في إرسال مختلف أنواع الرسائل والملفات، ويتناسب مع مختلف أنظمة التشغيل منها نظام الأندرويد، الآيفون ونظام تشغيل ويندوز، كما يُمكّن تطبيق تيليجرام مستخدميه من إرسال الملفات الصوتية ومقاطع الفيديو وملفات الصور بأنواعها، ويتميز بسرعته العالية وسهولة استخدامه، كما يتميز بالقدرة على إنشاء المجموعات التي تضم حوالي خمسين ألف شخص كحد أقصى، ويمكن الاستفادة من هذه المجموعات في الكثير من الجوانب الحياتية الهامة.[٢]