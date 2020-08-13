لحل المسائل الرياضية الصعبة عليك بـ”Google Lens”

كتبت أسماء لمنور في الخميس 13 أغسطس 2020 04:14 مساءً - منذ ساعة واحدة

وتعمل هذه الميزة على حل مسائل الرياضيات الصعبة ببساطة عن طريق التقاط صورة لها باستخدام Google Lens.

وتستخدم الشركة تقنية من تطبيق التعلم على الهاتف المحمول Socratic، الذي استحوذت عليه العام الماضي، لتشغيل ميزة Lens القادمة.

وبمجرد إطلاق الميزة رسميا، سيقوم المستخدم بالتقاط صورة لمواد الدراسة الخاصة به ثم إبراز معادلة أو مشكلة معينة لا يمكن حلها للحصول سريعا على الأدلة والشرح التفصيلي.

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حيث بدلاً من البحث عن مسألة حسابية والحصول على إجابة فورية، يمكن للعدسة الآن عرض إرشادات الحل خطوة بخطوة، مع الإشارة أن هذه الميزة أُعلن عنها في مايو الماضي، والآن أصبحت متاحة للجميع، والجديد ارتباط هذه الميزة والقدرات الأخرى بالتطبيق الآخر Socratic من جوجل.

وهنا سيُقدّم تطبيق Socratic نفس التجربة الجديدة التي تقدمها Lens، على الرغم من أن Lens ستكون على الطريقة الأسرع للحصول على المساعدة إذا تم دمجها في تطبيق الكاميرا الافتراضي.

أخيرًا، التحديث متاح حاليًا على صفحة كل تطبيق من على متجر بلاي، وفي حالة عدم وصوله لك، فيمكنك الاستعانة بالتحميل الجانبي APK وذلك لتطبيق عدسة جوجل من هنا ولتطبيق Socratic من هنا.

ولم تذكر ”غوغل“ موعد طرح ميزة Lens، إلا أن خاصية Socratic نفسها متاحة كتطبيقات مستقلة لنظامي التشغيل iOS و Android.