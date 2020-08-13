انستغرام يواجه دعوى قضائية قد تكلفه 500 مليار دولار

كتبت أسماء لمنور في الخميس 13 أغسطس 2020 04:14 مساءً - منذ ساعتين

واتهمت دعوى قضائية جديدة تطبيق الصور الشهير ”إنستغرام“ بجمع بيانات بطريقة غير مشروعة، مطالبة بتعويض قيمته 500 مليار دولار.

وذكرت الدعوى التي أقيمت في محكمة بولاية كاليفورنيا، أن شركة ”فيسبوك“ التي تستحوذ على تطبيق الصور تقوم بجمع وتخزين والاستفادة من البيانات الحيوية لأكثر من 100 مليون مستخدم على ”إنستغرام“، دون علمهم أو موافقتهم عن طريق استخدام أداة وضع علامات على الصور، والتي يُزعم أنها تخزن بيانات التعرف على الوجه.

ووفقا للدعوى المرفوعة ضد الشركة فإن موقع “إنستغرام”، يستخدم نظام “التعرف على الوجه” ويقوم بتخزينه في قاعدة بيانات خاصة.

وتتهم الشركة باستخدام هذا النظام في التعرف على صور المستخدمين بشكل تلقائي، بحسب ما نشره موقع “بيزنس إنسايدر”.

وجاء في نص مقتبس من الدعوى المرفوعة ضد الشركة “يقوم فيسبوك بجمع بيانات بيومترية آمنة من مستخدمي إنستغرام، ليستخدمها من أجل تحسين قدرات التعرف على الوجه في تطبيقاته- بما في ذلك تطبيق فيسبوك- ويشارك هذه المعلومات عبر الخدمات. يقوم فيسبوك بذلك من خلال عدم تقديم الإشعارات والمعلومات اللازمة. وهو مخالف لقانون إلينوي”.

Advertisements

ووفقا لقانون إلينوي، قد يضطر “فيسبوك” إلى دفع 1 – 5 آلاف دولار مقابل كل انتهاك، ليصل الرقم الإجمالي الذي من الممكن أن تدفعه الشركة لنحو 500 مليار دولار.

في الوقت الذي نفى فيه المتحدث باسم الشركة، ستيفاني اوتواي، التهم الواردة في الدعوى، قائلة “الدعوى لا أساس لها من الصحة. إنستغرام لا تستخدم تقنية التعرف على الوجه”.

وجاء رد المتحدثة باسم ”فيسبوك“ ستيفاني أوتواي بأن هذه الدعوى ”لا أساس لها“ وأنها ”مزاعم كاذبة“، لافتة إلى أن إنستغرام لا يستخدم خدمات التعرف على الوجوه المتوافرة على ”فيسبوك“.

وأضافت أن سياسة بيانات ”إنستغرام“، تنص على أنه إذا تم إدخال تقنية التعرف على الوجوه فسيتم إعلام المستخدم أولا، وستكون برغبته.

وتعرض ”فيسبوك“ الشهر الماضي، لدفع 650 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية اتُهمت فيها بجمع بيانات بيومترية بشكل غير قانوني من خلال أداة وضع العلامات على الصور المقدمة لمستخدمي الموقع.