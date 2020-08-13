تكنولوجيا: Turtle Beach تطلق الجيل الثاني من سماعة الألعاب اللاسلكية Stealth 600

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق الجيل الثاني من سماعة الرأس اللاسلكية Stealth 600 من شركة Turtle Beach بتحسينات في التصميم، مع تجربة أفضل في الصوتيات وسعر 100 دولار فقط.

قدمت شركة Turtle Beach الجيل الثاتي من سماعة الرأس اللاسلكية Stealth 600 بتصميم مميز بوسائد مفصلية للأذن تدعم التوافق بشكل أفضل مع المستخدم، كما تتميز وسائد الأذن بتصميم شبكي من النسيج، مع تصميم أفضل وأكثر راحة لطوق الرأس والذي يتميز بحجم أكثر سماكة لفصل أدوات التحكم في الصوتيات الصادرة من السماعة أو التي يتم إستقبالها.

كما أضافت شركة Turtle Beach تحسينات في تقنية الإتصال اللاسلكي في الجيل الثاني من سماعة Stealth 600، بينما تتوافق الكثير من المواصفات مع الجيل الأول، حيث تأتي السماعة بمحرك النيوديميوم 50 مم، وبطارية تستمر بعمر شحن حتى 15 ساعة.

أيضاً تقدم Turtle Beach في هذا الإصدار تحسينات في عناصر التحكم في سماعة الرأس، حيث يمكن للمستخدم ضبط طوق الرأس للوضع المفضل، كما يأتي الجزء الداخلي من طوق السماعة بتصميم أكثر إتساعاً يحاكي سماعة Recon 70، كما أن تصميم السماعة يتميز بمقاومة ومتانة أعلى، ويظهر في جزء صغير حجم التوسعة في السماعة بقياس الإنش، لدعم المستخدم بتحديد دقيق لحجم الطوق المناسب وضبطه بشكل سريع.

أيضاً يدعم النسيج الشبكي في وسائد سماعة Stealth 600 Gen 2 المستخدم بتجربة أفضل في الإستخدام لفترات طويلة، لا ترتفع معها حرارة وسائد السماعة اللاسلكية.

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كما تقدم Turtle Beach سماعة Stealth 600 Gen 2 باثنان من الألوان هم الأسود، والأبيض، كما يظهر شعار الشركة باللون الرمادي على السماعة اللاسلكية المميزة باللون الأبيض.

أيضاً من بين التغييرات التي تطرأ على الجيل الجديد من سماعة Stealth 600 مقارنة بالإصدار الرئيسي في ميكروفون السماعة الذي يدعم الطي إلى غطاء الأذن، ليتم حجب الميكروفون مع طوق السماعة، حيث يأتي الجانب الأيسر من السماعة بفتحة لتخزين الميكروفون.

كما تأتي سماعة سماعة Stealth 600 Gen 2 بتجربة صوتية مرتفعة وواضحة في الألعاب والموسيقى، أيضاً مع جودة الصوتيات المميزة للسماعة، والتصميم الذي يدعم تجربة مريحة، تقدم السماعة أيضاً للمستخدم بسعر 100 دولار، وهو مستوى تسعير جيد جداً مع المميزات المقدمة في سماعة الرأس.

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