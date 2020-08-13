تكنولوجيا: ابل تدفع تحديث iOS 13.6.1 بمعالجة لمشكلة اللون الأخضر في الشاشة والتخزين

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة ابل الإصدار الجديد من تحديث iOS 13.6.1 لمستخدمي هواتف الأيفون، لمعالجة بعض المشكلات التي رصدت خلال الفترة الماضية.

ينطلق تحديث iOS 13.6.1 للمستخدمين لمعالجة مشكلة الشاشة الخضراء في هواتف الأيفون، إلى جانب المشكلات التي تواجه المستخدمين في التخزين.

كانت شركة ابل قد أطلقت تحديث iOS 13.6 منذ شهر تقريباً للمستخدمين بمجموعة من المميزات الجديدة التي تشمل دعم ميزة المفتاح الرقمي للسيارة، مع تحسينات جديدة في تطبيق News من ابل، ومن جديد أطلقت الشركة تحديث لمستخدمي أجهزة الآيباد عبر نظام iPadOS، ومستخدمي هواتف الأيفون عبر iOS.

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ويأتي التحديث الجديد بإصدار رقم iOS 13.6.1 لإصلاح مشكلة التخزين المنخفض، ومشكلة الشاشة الخضراء، وهي من المشكلات الرئيسية التي تواجه مستخدمي هاتف iPhone 11، ومن المقرر أن يدعم التحديث المميزات التالية:

معالجة مشكلة عدم حذف ملفات بيانات النظام بشكل تلقائي في حالة وجود مساحة منخفضة للتخزين.

معالجة مشكلة إدارة الحرارة التي تؤدي إلى ظهور الشاشة الخضراء في بعض هواتف الأيفون.

إصلاح مشكلة تعطيل فتح الإشعارات

أيضاً في نظام iPadOS تم معالجة مشكلة عدم حذف ملفات بيانات النظام بشكل تلقائي في حالة وجود مساحة منخفضة للتخزين.

ومن المقرر أن يتوفر التحديث الآن لمستخدمين عبر الإعدادات من خلال تبويب عام ومن ثم إختيار تحديث البرمجيات، ومن المتوقع أن يكون هذا التحديث هو الأخير قبل إطلاق الإصدار الجديد من النظام iOS 14 في خريف هذا العام.

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