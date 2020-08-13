تكنولوجيا: Snapchat تعلن عن توفر نظارتها الجديدة Spectacles 3 في المملكة العربية السعودية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت .Snap Inc عن وصول نظارة Spectacles 3، الإصدار الأحدث من نظارة Spectacles الرائدة إلى أسواق المملكة العربية السعودية. وتتمتع النسخة الجديدة بتصميم مبتكر وتأتي مزوّدة باثنتين من الكاميرات عالية الدقة HD لإطلاق القدرات الإبداعية للمستخدمين بأسلوب ثلاثي الأبعاد والتقاط الصور بنفس عمق وأبعاد العين البشرية. وتقدّم هذه الإمكانات الجديدة صوراً ثلاثية الأبعاد وغنية بالتفاصيل لتتيح للمستخدمين التعبير عن أنفسهم بأفضل صورة ممكنة، إضافة إلى إمكانية إضافة مجموعة متميزة من المؤثرات ثلاثية الأبعاد على Snapchat.

وتمكن نظارة Spectacles 3 المستخدمين من التقاط صور ثلاثية الأبعاد وتحويلها بمؤثرات ثلاثية الأبعاد أيضاً، لتوفر لهم منصة مميّزة لاكتشاف إمكاناتهم الإبداعية. ويتم نقل اللقطات باستخدام Spectacles 3 بالدقة العالية إلى قسم الذكريات Memories في Snapchat لإضافة مزيد من الإضاءة والمناظر الطبيعية والمؤثرات الأخرى المميزة للمشهد بالكامل بعملية سحب بسيطة. ويمكن أيضاً نقل الصور إلى قسم صور الكاميرا Camera Roll بالصيغ الدائرية، والأفقية، والمربعة والواقع الافتراضي لحفظها وتعديلها ومشاركتها واستعادة لحظاتها الجميلة في أي مكان.

وفي هذا السياق، قال عبد الله الحمادي، مدير أعمال إقليمي لشركة .Snap Inc: “تجسد نظارة Spectacles 3 ابتكاراً متميزاً في إطار الرؤية المستقبلية بعيدة الأمد للشركة، وتأتي انسجاماً مع هدفنا المتمثل في الوصول إلى المستخدمين المبدعين أصحاب النظرة المستقبلية والراغبين باستكشاف مستقبل التقنيات القابلة للارتداء والتواصل مع العالم وسرد القصص”.

تأتي نظارة Spectacles 3 مزوّدة بإطار معدني صلب وخفيف الوزن مع عدسات دائرية وحمالات للأذنين مصنوعة من الألياف وقابلة للتعديل، وتتوفر بلونين هما: الكربون والمعدني.

من جانبها، قالت شروق الحوتان، مديرة العلاقات العامة في الشركة المتحدة للإلكترونيات “إكسترا”: “يسعدنا التعاون مع شركة .Snap Inc كشريك التجزئة الحصري عبر طرح هذا المنتج الأكثر تطوراً وابتكاراً في السوق السعودية، وذلك تماشياً مع سعينا المتواصل إلى تأسيس الشراكات الفريدة التي تتيح لنا توفير أحدث المنتجات المستقبلية المبتكرة لعملائنا مثل نظارة Spectacles 3. ونحن على ثقة بأن هذا المنتج سيحظى باستحسان واسع بين عملائنا”.

Advertisements

تعمل نظارة Spectacles 3 بالضغط على الزر لتشغيل تصوير الفيديو (لمدة 60 ثانية متواصلة) أو الضغط المستمر لالتقاط الصور الفوتوغرافية. وتدعم النظارة تصوير الفيديو بدقة عالية وبجودة صوتية متميزة بفضل مجموعة تضم 4 ميكروفونات. كما تأتي النظارة مزوّدة بأضواء LED لتنبيه المحيطين بتشغيل وضعية التصوير، ويمكن للمستخدمين أيضاً رؤية هذا الضوء.

ويمكن شحن نظارة Spectacles 3 في أي مكان وأثناء التجول باستخدام حقيبة الشحن المخصصة لها، والتي بإمكانها شحنها لغاية أربعة مرات. أما الحقيبة المصنوعة من الجلد عالي الجودة فيمكن ثنيها لسهولة التخزين أثناء عدم استخدامها، وتأتي مزوّدة بكابل USB-C قياسي لشحن النظارة. وتضم قائمة الملحقات جهاز عرض ثلاثي الأبعاد لاستعادة الذكريات ومشاهدة الصور مجدداً.

ستتوفر نظارة Spectacles 3 للطلبات المسبقة في المملكة العربية السعودية اعتباراً من الخميس 13 أغسطس وستكون متاحة للبيع بدءًا من 20 أغسطس على موقع eXtra.com.

نبذة عن Snap Inc.

تختص شركة (ٍSnap Inc.) بالتواصل عبر أدوات الكاميرا الإبداعية المتنوعة ويزيد عدد مستخدميها عن 190 مليون مستخدماً يومياً. وتؤمن بأن ابتكار مفاهيم جديدة للكاميرات يمثل فرصة مثالية لتحسين طريقة عيش الناس وأسلوبهم في التواصل. ونسهم أيضاً في التطور الإنساني عبر تمكين الناس من التعبير عن أنفسهم والتمتع بأروع لحظات حياتهم والتعرف على العالم من حولهم، وقضاء أمتع الأوقات الاجتماعية المشتركة.

اعلان





