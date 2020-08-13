فريق iFixit يُفكك سماعات Galaxy Buds Live، ويؤكد سهولة إصلاحها

فاطمة أيت طالب - دبي - قام فريق iFixit المتخصص في تفكيك الأجهزة وتقييم مدى سهولة إصلاحها، هذه المرة بإجراء عملية تفكيك شاملة لسماعات الأذن اللاسلكية الجديدة Galaxy Buds Live من سامسونج لمعرفة مدى سهولة إصلاحها.

في نهاية عملية التفكيك، إكتشف فريق iFixit أنه من السهل إصلاح سماعات Galaxy Buds Live بحيث منحها التقييم 8 من أصل 10 في مؤشر الإصلاح علمًا أن 1 في هذا المؤشر يعني صعوبة الإصلاح والمؤشر 10 سهولة الإصلاح. ووفقا لفريق iFixit، فقد إكتشف أنه من السهل إستبدال البطارية في هذه السماعات إذا كانت لديك الأدوات والصبر وإتباع الدليل، كما هو موضح أدناه.

البطارية الموجودة في Galaxy Buds Live عبارة عن بطارية قابلة لإعادة الشحن مع 0.2Wh لكل شحنة. هي بطارية عادية، ويمكنك العثور عليها عبر الإنترنت، وإن لم يكن ذلك بالسهولة التي كانت عليها من قبل. تبلغ قوة البطارية داخل العلبة نفسها 1.81Wh، وهذا ما يعني أنها أكبر من تلك الموجودة في +Galaxy Buds. عمومًا، إليكم الفيديو الكامل لعملية التفكيك أدناه :