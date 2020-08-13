موتورولا تختار 9 سبتمبر لإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Motorola Razr 2020

فاطمة أيت طالب - دبي - شركة موتورولا جاهزة تقريبًا للكشف عن هاتفها القابل للطي التالي والذي أوضحت الشائعات السابقة أنه سيحمل على الأرجح إسم Motorola Razr 5G أو Motorola Razr 2020. خليفة Motorola Razr 2019 الحالي سيعمل على تحسين جميع الجوانب في الهاتف، على الأقل في حالة إذا كانت التسريبات والشائعات السابقة صحيحة.

ووفقا لدعوات أرسلتها شركة موتورولا إلى وسائل الإعلام، فيبدو أنها تعتزم الكشف عن الهاتف Motorola Razr 2020 في اليوم التاسع من شهر سبتمبر المقبل. وحتى ذلك الحين، فقد تم بالفعل تسريب العديد من الصور الواقعية لهذا الهاتف في الفترة الماضية والتي عرضت لنا هذا الهاتف من زوايا مختلفة.

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وفيما يخص المواصفات التقنية، فقد تردد أن الهاتف Motorola Razr 2020 سيضم معالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 765G، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 256GB، فضلاً عن بطارية بسعة 2845mAh. وعلاوة على ذلك، فقد تردد كذلك أن هذا الهاتف سيضم كاميرا أساسية بدقة 48 ميغابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 20 ميغابكسل، وسيأتي مسبقًا مع نظام Android 10 من جوجل، ومع شاشة خارجية أكبر هذه المرة.