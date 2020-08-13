آبل تُطلق رسميًا التحديثين iOS 13.6.1 و iPadOS 13.6.1 للأجهزة المتوافقة

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة آبل اليوم بإصدار التحديثين iOS 13.6.1 و iPadOS 13.6.1 لجميع الأجهزة المتوافقة. وكما يوضح إصدار التحديث، فهذا التحديث لا يجلب معه ميزات رئيسية جديدة ويأتي فقط لإصلاح بعض المشاكل. ومع ذلك، هذا لا يعني بأنه لا يجب عليك تثبيت التحديث في أقرب وقت ممكن.

بعد كل شيء، هذا التحديث يعد بالتخلص من الصبغة الخضراء على بعض الشاشات، والتي نتجت عن مشكلة الإدارة الحرارية، على ما يبدو. يعمل هذا التحديث أيضًا على إصلاح مشكلة تؤدي إلى تعطيل Exposure Notifications لبعض المستخدمين.

بالإضافة إلى ذلك، تمت معالجة مشكلة حالت دون حذف ملفات بيانات النظام غير الضرورية تلقائيًا أثناء إنخفاض مساحة الذاكرة التخزينية، والتي من المفترض أن تكون مفيدة بشكل خاص لملاك هواتف iPhone ولوحيات iPad القديمة الذين لا تتوفر لديهم مساحة تخزين كبيرة.

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تحديث iOS 13.6.1 يبلغ حجمه 110 ميغابايت، ويجب أن يكون جاهزًا للتحميل والتثبيت على الفور إذا قمت بالتحقق منه من خلال الذهاب إلى Settings والذهاب بعد ذلك إلى General ثم إلى Software Update. ربما تم بالفعل إخطارك بذلك.

من المحتمل أن يكون هذا من بين تحديثات iOS 13 الأخيرة نظرًا إلى أنه من المقرر أن يتم إطلاق تحديث iOS 14 في هذا الخريف، وقد يحدث ذلك على الأرجح في الشهر المقبل في حالة إذا حافظت شركة آبل على تقاليدها.