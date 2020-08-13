شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يطلق مركز معلومات التصويت للمساعدة فى الانتخابات الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف زوكربيرج في منشوره على صفحته الرسمية، "يمكنك التحقق مما إذا كنت مسجلاً، وبدء عملية التسجيل، ومعرفة كيفية التصويت عبر البريد في ولايتك".
وأوضح زوكربيرج، يعد مركز معلومات التصويت جزءًا من هدفنا الأكبر المتمثل في مساعدة 4 ملايين أمريكي على التسجيل للتصويت هذا العام.
وكان فيس بوك اتخذ بعض الخطوات الأخرى الخاصة بالمنافذ الإخبارية ذات الروابط السياسية، حيث أعلن الموقع، أنه سيبدأ حظر ناشري الأخبار الأمريكيين الذين لهم صلات بالمجموعات السياسية من الإعلانات السياسية على المنصة.
كما أنه وفقا لما ذكره موقع "theverge"، سيظل يُسمح لهذه المنصات بالتسجيل كمؤسسات إخبارية والإعلان على فيس بوك، ولكن لن يتم تضمينها بعد الآن في علامة تبويب الأخبار Facebook News، وكان تم إطلاق Facebook News في أكتوبر 2019 ويضم ناشرين كبارًا مثل The Wall Street Journal و BuzzFeed.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: فيس بوك يطلق مركز معلومات التصويت للمساعدة فى الانتخابات الأمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.