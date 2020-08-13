شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يطلق مركز معلومات التصويت للمساعدة فى الانتخابات الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مارك زوكربيرج، مؤسس فيس بوك، عن خطوة جديدة في طريق مشاركة المنصة في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، حيث قال في منشور على فيس بوك: "نطلق اليوم مركز معلومات التصويت، وهو مرجع سنعرضه في الجزء العلوي من فيس بوك وانستجرام حتى يتمكن كل ناخب مؤهل في الولايات المتحدة من الحصول على التفاصيل التي يحتاجها للتنقل في عملية الانتخابات غير المسبوقة لهذا العام والعثور على معلومات موثوقة مباشرة من مسئولى الانتخابات ".

وأضاف زوكربيرج في منشوره على صفحته الرسمية، "يمكنك التحقق مما إذا كنت مسجلاً، وبدء عملية التسجيل، ومعرفة كيفية التصويت عبر البريد في ولايتك".

وأوضح زوكربيرج، يعد مركز معلومات التصويت جزءًا من هدفنا الأكبر المتمثل في مساعدة 4 ملايين أمريكي على التسجيل للتصويت هذا العام.

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وتابع زوكربيرج، هناك ما يقرب من 40٪ من الناخبين المؤهلين غير مسجلين حتى الآن ، لذا يرجى التسجيل للتصويت.. والتسجيل هو الخطوة الأولى للتأكد من سماع صوتك: fb.com/votinginfocenter.

وكان فيس بوك اتخذ بعض الخطوات الأخرى الخاصة بالمنافذ الإخبارية ذات الروابط السياسية، حيث أعلن الموقع، أنه سيبدأ حظر ناشري الأخبار الأمريكيين الذين لهم صلات بالمجموعات السياسية من الإعلانات السياسية على المنصة.

كما أنه وفقا لما ذكره موقع "theverge"، سيظل يُسمح لهذه المنصات بالتسجيل كمؤسسات إخبارية والإعلان على فيس بوك، ولكن لن يتم تضمينها بعد الآن في علامة تبويب الأخبار Facebook News، وكان تم إطلاق Facebook News في أكتوبر 2019 ويضم ناشرين كبارًا مثل The Wall Street Journal و BuzzFeed.