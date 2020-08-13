شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: محاولة مايكروسوفت لفصل تيك توك عن مالكها الصينى مسألة معقدة تقنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ستكون محاولة مايكروسوفت لفصل أجزاء من TikTok عن مالكها الصينى ByteDance مسعى معقدًا تقنيًا يمكن أن يختبر صبر إدارة الرئيس دونالد ترامب، وفقًا لمصادر مطلعة على الصفقة، إذ أعطى ترامب لشركة Microsoft مهلة حتى 15 سبتمبر لوضع مخطط لعملية استحواذ تحمى البيانات الشخصية للأمريكيين المخزنة على تطبيق الفيديو القصير، وأصدر أمرًا بحظره إذا لم يكن هناك اتفاق بحلول ذلك الوقت.

ووفقا لموقع "بيزنس إنسايدر" البريطانى، تتفاوض Microsoft على فترة انتقالية من شأنها أن تمنحها الوقت لفصل TikTok تقنيًا من ByteDance بعد موافقتهم على الصفقة، حسبما أفادت رويترز فى 2 أغسطس، وقالت بعض المصادر إن الفصل النظيف الذى يتخيله ترامب والمشرعون قد يستغرق عاما أو أكثر.

وقال أشخاص مطلعون على الأمر إن TikTok تشبه وظيفيًا وتقنيًا شركة Douyin المملوكة لشركة ByteDance ، والمتاحة فقط فى الصين، وتشارك معها الموارد التقنية وغيرها من العقارات.

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وقال مصدر مطلع على العملية لرويترز إن ByteDance بدأت العمل على الفصل التكنولوجى بينهما منذ عدة أشهر وسط تدقيق من الحكومة الأمريكية، كما أفادت رويترز أنها بدأت التخطيط للانقسام كجزء من استراتيجية لتحويل سلطتها عن الصين.

وأوضح المصدر إنه بينما تم فصل رمز التطبيق، الذى يحدد شكل ومظهر TikTok عن Douyin ، لا يزال رمز الخادم مشتركًا جزئيًا عبر منتجات ByteDance الأخرى، ويوفر رمز الخادم الوظائف الأساسية للتطبيقات مثل تخزين البيانات والخوارزميات للإشراف والتوصية بالمحتوى وإدارة ملفات تعريف المستخدمين.

لضمان عدم انقطاع خدمة TikTok، من المحتمل أن تحتاج Microsoft إلى الاعتماد على كود ByteDance أثناء قيامها بمراجعة ومراجعة الكود، والانتقال إلى بنية أساسية خلفية جديدة لخدمة المستخدمين، وفقًا لخبير الأمن السيبرانى Ryan Speers فى River Loop Security، والذى يوفر الخدمات بما فى ذلك العناية الواجبة للأمن السيبرانى للصفقات.