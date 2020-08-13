شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء يستعينون بالذكاء الاصطناعى لمراقبة الطيور ومعرفة سبب نفوقها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصنف الطاقة الشمسية بأنها نظيفة ومتجددة وجيدة للبيئة، لكنها ربما تتسبب بقتل للطيور، إذ توصلت دراسة أجريت فى العام 2016 إلى أن المزارع الشمسية الكبيرة فى الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولة عن قتل نحو 140 ألف طائر، ولفترة طويلة بقى الأمر رهنًا بالتكهنات، وقدر البعض أن السبب يعود إلى ظن الطيور أن انعكاسات الألواح الشمسية تشكل مسطحات مائية.

ولم تُثبت أى نظرية بعد، ولكن ربما نعرف أكثر عن اللغز فى الفترة القريبة المقبلة، بفضل نظام مراقبة الطيور القائم على الذكاء الاصطناعي، إذ تقوم الفكرة على التقاط الخوارزمية لسلوك الطيور وتحليل أنماط طيرانها فى محيط المزارع الشمسية، إذ اتفقت وزارة الطاقة الأمريكية حديثًا مع مختبر أرجون الوطنى فى ولاية إيلينوى الأمريكية، على تطوير الأخير لنظام ذكاء اصطناعى مخصص لهذا الغرض.

ونقل موقع وايرد، عن آدم زيمانسكى، مهندس برمجيات المشروع: "البحث الذى نجريه بالاعتماد على التعلم العميق للآلات، فريد من نوعه، لأننا لا نسعى لتصنيف كائن فى صورة واحدة فقط، بل نصنف جسمًا صغيرًا سريع الحركة لمدة من الزمن، وإن كان الطائر فى حالة الطيران، سنرى نقطة فى بعض اللقطات، وفى أماكن أخرى سنرى جناحًا فقط، ويجب أن نتتبع الجسم وهو يتحرك أمام الكاميرات."

وتكمن المفارقة فى أن نظام مراقبة الطيور سيعتمد بشكل كلى على الألواح الشمسية ليعمل، بعد تعديل الكاميرات ونظام المراقبة الذى كان مخصصًا لمراقبة السيارات والمشاة، ويخطط فريق العمل لتركيب النظام أعلى الألواح الشمسية، والهدف النهائى هو فهم تصرفات الطيور وتغيراتها بالقرب من المزارع الشمسية ومحاولة الحفاظ على سلامتها مستقبلًا.