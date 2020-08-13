شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يحذر المستخدمين قبل مشاركة أى رابط عن فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتخذ فيس بوك خطوة أخرى لجعل انتشار المعلومات المضللة عن جائحة فيروس كورونا أكثر صعوبة، إذ ستبدأ الشبكة الاجتماعية فى عرض نافذة منبثقة جديدة تظهر فى أى وقت يشارك فيه المستخدم رابطًا لمحتوى حول COVID-19، ووفقا لموقع Engadget الأمريكى، سيتضمن الإشعار رابطًا إلى مركز معلومات فيروس كورونا الخاصة بالشركة، ويتضمن تفاصيل حول عمر المقالة ووقت مشاركتها لأول مرة، وقد طرح فيس بوك تحديثًا مشابهًا، يظهر تحذيرات مماثلة عندما يشارك المستخدمون مقالات إخبارية قديمة فى يونيو الماضى.

من خلال هذه الخطوة، يأمل فيس بوك فى إبطاء انتشار المعلومات القديمة أو الأقل مصداقية، أما تلك الخاصة بالمنظمات الصحية الرسمية مثل منظمة الصحة العالمية مستثناة من الإشعارات، وسيساعد الإشعار الأشخاص على فهم مدى حداثة المحتوى ومصدره.



ميزة فيس بوك

وعلى الرغم من الجهود التى يبذلها فيس بوك لضمان أن المحتوى يأتى من مصادر موثوقة، فقد كافح للحد من المعلومات المضللة حول الوباء، وكشفت الشركة يوم الثلاثاء أنها أزالت 7 ملايين منشور حول فيروس كورونا وأضافت ملصقات التحقق من الحقائق إلى 98 مليونًا أخرى.

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كما ألقى عملاق الشبكات الاجتماعية باللوم على فيروس كورونا فى إعاقة جهود إزالة المنشورات عن الانتحار وإيذاء النفس من منصاته، وكشفت الشركة أنها اتخذت إجراءات بشأن مواد أقل تحتوى على مثل هذا المحتوى بين أبريل ويونيو لأن عددًا أقل من المراجعين كانوا يعملون بسبب Covid-19.