شبورة واضطراب الملاحة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الجمعة

كتب: ضياء السقا
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس غدا الجمعة، مائل للحرارة رطب نهارا معتدل ليلا على القاهرة والوجه البحري يصاحبه شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة.
وأعلنت الأرصاد في بيان أن الطقس على السواحل الشمالية معتدلا نهارا لطيف ليلا يصاحبه شبورة مائية صباحا والرياح نشطة، تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس وجبال البحر الأحمر.
ويكون الطقس على محافظات الصعيد، حار على شمال الصعيد وشديد الحرارة عل جنوب الصعيد معتدل ليلا والرياح معتدلة.
وحول درجات الحرارة المتوقعة، على مدن ومحافظات الجمهورية:
القاهرة الكبرى والوجه البحري 35 للعظمى والصغرى 25
السواحل الشمالية 32 للعظمى والصغرى 24
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 37 للعظمى والصغرى 30 للصغرى
جنوب الصعيد 39 للعظمى والصغرى 30
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