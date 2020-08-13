تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن هاتف Infinix Smart 5 بقدرة بطارية 5000 mAh

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Infinix رسمياً عن هاتف Infinix Smart 5 وهو أحد إصدارات الشركة من هواتف Android Go، كما ينطلق بقدرة بطارية 5000 mAh.

يتميز هاتف Infinix Smart 5 بشاشة IPS بحجم 6.6 إنش، وجودة عرض HD Plus، كما يأتي بنتوء القطرة للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 8 ميجا بيكسل مع فلاش LED مزدوج.

يتميز هاتف Infinix Smart 5 بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 13 ميجا بيكسل واثنان من مستشعرات QVGA.

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كما يضم هذ الإصدار معالج ثماني الأنوية بسرعة 1.8GHz، ويأتي بذاكرة عشوائية 2 أو 3 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 32 أو 64 جيجا بايت، كما يدعم التخزين الخارجي عبر بطاقة microSD، مع إصدار GO من نظام تشغيل Android 10.

أيضاً إلى جانب قدرة البطارية 5000 mAh في الهاتف، يدعم الشحن عبر شاحن بقدرة 10W، ومنفذ micro USB، ومن المقرر أن يتوفر الهاتف بألوان الأسود، الأزرق إلى جانب اللون الأخضر.

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