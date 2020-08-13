تكنولوجيا: موتورولا تستعد للإعلان عن الإصدار الجديد من Moto Razr في 9 من سبتمبر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أرسلت شركة موتورولا دعوات رسمية للقنوات الإعلامية لمؤتمرها المقرر عقده في 9 من سبتمبر للإعلان الرسمي عن الإصدار الجديد من هاتف Moto Razr.

رصد هاتف Razr 5G أو الذي يعرف بهاتف Razr 2020 في صور حية خلال الفترة الماضية، حيث أوضحت الصورة التغيير الذي يطرأ على تصميم الإصدار الجديد من هواتف موتورولا المميزة بتصميم صدفي قابل للطي.

وتشير التوقعات إلى أن هاتف Razr 2020 سينطلق بميزة دعم الإتصال بشبكات 5G، كما يضم رقاقة معالج Snapdragon 765، كما تشير التسريبات إلى أن الهاتف يأتي بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت.

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أيضاً من المقرر أن يأتي هاتف Razr 5G بقدرة بطارية 2845 mAh، ومن المقرر أن تقدم موتورولا ترقية في مواصفات الكاميرة الخلفية، حيث تأتي بمستشعر سامسونج ISOCELL Bright GM1 بدقة 48 ميجا بيكسل، بينما تأتي الكاميرة الأمامية بدقة 20 ميجا بيكسل.

كما يدعم هاتف Razr 2020 نظام تشغيل Android 10، أيضاً تضيف موتورولا بعض التغييرات على تصميم الهاتف في شاشة خارجية بحجم أكبر، وإطار أنحف في ثلاثة إتجاهات مع تصميم جديد للإطار السفلي، لذا نترقب الإعلان الرسمي عن هذا الإصدار خلال الشهر المقبل.

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