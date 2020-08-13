تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن هاتف vivo S1 Prime بمعالج Snapdragon 665 وسعر 285 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة vivo رسمياً عن هاتف vivo S1 Prime الذي ينطلق بإعدادات رباعية للكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، ورقاقة معالج Snapdragon 665 وسعر 285 دولار.

يتميز هاتف vivo S1 Prime بشاشة AMOLED بحجم 6.38 إنش، وجودة عرض FullHD Plus، كما تضم الشاشة نتوء علوي للكاميرة الأمامية بدقة 16 ميجا بيكسل، ويدعم الهاتف ميزة إستشعار البصمة المدمجة في الشاشة.

كما ينطلق هاتف vivo S1 Prime برقاقة معالج Snapdragon 665، وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، بينما يدعم هذا الإصدار نظام تشغيل Android 9 Pie، وواجهة Funtouch OS 9.2.

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أيضاً يأتي هاتف vivo S1 Prime بكاميرة رباعية مميزة بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، ومستشعر 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، وأخر بدقة 2 ميجا بيكسل وعدسات macro، بينما يأتي المستشعر الأخير بدقة 2 ميجا بيكسل لدعم عمق التصوير.

وينطلق هذا الإصدار بقدرة بطارية 4500 mAh، والتي تدعم الشحن عبر منفذ USB-C، وشاحن بقدرة 18W، كما يتوفر هاتف vivo S1 Prime باللون الأسود والأزرق المتدرج بسعر 285 دولار.

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