شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تعلن إطلاق جهاز Xbox Series X فى نوفمبر المقبل.. اعرف مواصفاته والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وفقا لما ذكره موقع "the verge"، فإن Xbox Series X قد يتأخر بالطبع عن نوفمبر مع عدم اليقين حول عمليات التصنيع المرتبط بالجائحة وما يترتب عليها في الأيام المقبلة.
تم الكشف اليوم عن موعد إطلاق Xbox Series X لشهر نوفمبر، حيث تتخذ مايكروسوفت القرار الصعب بتأجيل Halo Infinite حتى عام 2021، وكانت مايكروسوفت تخطط لإطلاق Xbox Series X و Halo Infinite في وقت واحد هذا الخريف.
يعني عدم وجود Halo Infinite عدم وجود حدث إطلاق كبير لـ Xbox Series X في وقت لاحق من هذا العام، لذا ستختار مايكروسوفت تسليط الضوء على Xbox Game Pass، إلى جانب "أكثر من 50 لعبة جديدة" يتم إطلاقها هذا العام مع تحسينات لـ Xbox Series X.
وسيتم أيضًا تحسين أكثر من 40 لعبة موجودة لـ Xbox Series X، والتي يمكن أن تتضمن معدلات إطارات 120 إطارًا في الثانية، وأوقات تحميل أسرع، ودعم Quick Resume.
سيتم أيضًا تشغيل الألعاب المتوافقة مع الإصدارات السابقة عبر Xbox و Xbox 360 و Xbox One على Xbox Series X عند إطلاقها في نوفمبر.
ومازالت هناك عدة أسئلة لم تجيب عنها الشركة، مثل متى ستتوفر Xbox Series X تحديدا، وسعرها، ومتى يمكن للأشخاص البدء في الطلب المسبق على وحدة التحكم من الجيل التالي.
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