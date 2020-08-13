شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يطلق ميزة تتيح للمستخدمين تحديد من يمكنه الرد على تغريداتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق تويتر ميزة تعديل جديدة تمنح المستخدمين القدرة على تحديد عدد الأشخاص الذين يمكنهم الرد على تغريداتهم، ويمكن الآن لجميع الحسابات، بما فى ذلك حسابات المسؤولين، تحديد الأشخاص الذين سيسمح لهم بالرد والتعليق عند نشر تغريدة جديدة، كما يمكن للمستخدمين الاختيار من بين ثلاث مجموعات من الأشخاص وهم الجميع، والأشخاص الذين يتابعونهم فقط، والأشخاص الذين يذكرونهم فقط فى التغريدة، وسيتم تصنيف التغريدات باستخدام الإعدادين الأخيرين على هذا النحو ، وإخطار الآخرين بأنهم مُنعوا من التعليق.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، كشف موقع تويتر لأول مرة عن الميزة فى مايو عندما شارك تغريدة تفيد بأنه "يختبر" طريقة جديدة تتيح للمستخدمين إجراء محادثات مع الأشخاص الذين يريدونهم فقط.

وتم إصدار الميزة فى تحديث iOS للتطبيق ، لكن الشركة سرعان ما سحبته مشيرة إلى خطأ فى الإطلاق، لكن الآن أصبح بإمكان جميع المستخدمين الوصول إلى الميزة، التى يقول تويتر إنها تهدف إلى "منح الأشخاص مزيدًا من التحكم فى المحادثات التى يبدؤونها".

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ستمكن هذه الميزة أيضًا مستخدمى تويتر من إجراء محادثات أفضل والحد من تعرضهم للمتصيدون والمعتدون عبر الإنترنت.

شاركت سوزان زى، مديرة إدارة المنتجات، فى إعلان: "فى بعض الأحيان يشعر الناس براحة أكبر فى الحديث عما يحدث عندما يمكنهم اختيار من يمكنه الرد، لقد رأينا أشخاصًا يستخدمون هذه الإعدادات لإجراء محادثات لم تكن ممكنة من قبل، وبدءًا من اليوم، سيتمكن الجميع من استخدام هذه الإعدادات حتى لا تقف الردود غير المرغوب فيها فى طريق المحادثات المفيدة".

عند مشاركة التغريدات، سيُسأل المستخدمون "من يمكنه الرد" قبل النشر، ويمكنهم اختيار "الجميع" أو "الأشخاص الذين تتابعهم" أو "الأشخاص الذين تذكرهم فقط".

وأضافت زى: "منذ أن بدأنا اختبار هذه الميزة فى مايو، استخدمها الناس لمشاركة ما يدور فى أذهانهم، وإصدار إعلانات، لقد تعلمنا الكثير من الاستخدام ومقابلات التعليقات والاستطلاعات، وتساعد هذه الإعدادات بعض الأشخاص على الشعور بالأمان ويمكن أن تؤدى إلى محادثات أكثر فائدة، مع السماح للأشخاص برؤية وجهات نظر مختلفة."