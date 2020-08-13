تكنولوجيا: إيه الفرق.. مقارنة بين هاتفى iPhone 8 plus وGoogle Pixel 4a

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع وجود المئات من الهواتف الذكية فى الأسواق، وتنافس كافة الشركات لطرح هواتف جديدة مدعومة بمزايا فريدة من نوعها، لجذب أكبر عدد من المستخدمين، قد يقع المستخدمون فى حيرة لاختيار الأفضل، لذا نستعرض فيما يلى مقارنة بين هاتفى أيفون 8 بلس التابع لأبل وجوجل بيكسل 4a أحدث هواتف جوجل حجم الشاشة: حجم الشاشة: iPhone 8 plus : 5.5 بوصة. جوجل Pixel 4a : 5,8 بوصة. دقة الشاشة: دقة الشاشة: iPhone 8 plus : 1920 x 1080 بيكسل. جوجل Pixel 4a : 2340 x 1080 بيكسل. المعالج: المعالج: iPhone 8 plus : Apple A11 Bionic جوجل Pixel 4a : Qualcomm Snapdragon 730 الرام: الرام: iPhone 8 plus : 3GB جوجل Pixel 4a : 6GB السعة الداخلية: السعة الداخلية: iPhone 8 plus : 256GB جوجل Pixel 4a : 128GB نظام التشغيل: نظام التشغيل: Advertisements iPhone 8 plus : iOS (13.x) جوجل Pixel 4a : Android (10) البطارية: البطارية: iPhone 8 plus : 2691 mAh جوجل Pixel 4a : 3140 mAh الكاميرا الخلفية: الكاميرا الخلفية: iPhone 8 plus : مزدوجة 12 MP +12MP جوجل Pixel 4a : 12.2 MP الكاميرا الأمامية: الكاميرا الأمامية: iPhone 8 plus : 7 MP جوجل Pixel 4a : 8MP الوزن: الوزن: iPhone 8 plus : 202. جرام جوجل Pixel 4a : 143 جرام. الألوان: الألوان: iPhone 8 plus : ذهبى ، فضى ، أحمر ، رمادى فلكي جوجل Pixel 4a : الأسود.

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