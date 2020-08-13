علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: إيه الفرق.. مقارنة بين هاتفى iPhone 8 plus وGoogle Pixel 4a

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع وجود المئات من الهواتف الذكية فى الأسواق، وتنافس كافة الشركات لطرح هواتف جديدة مدعومة بمزايا فريدة من نوعها، لجذب أكبر عدد من المستخدمين، قد يقع المستخدمون فى حيرة لاختيار الأفضل، لذا نستعرض فيما يلى مقارنة بين هاتفى أيفون 8 بلس التابع لأبل وجوجل بيكسل 4a أحدث هواتف جوجل

 حجم الشاشة:

 

iPhone 8 plus : 5.5 بوصة.

جوجل Pixel 4a : 5,8 بوصة.

دقة الشاشة:

 

iPhone 8 plus : 1920 x 1080  بيكسل.

جوجل Pixel 4a : 2340 x 1080 بيكسل.

المعالج:

 

iPhone 8 plus : Apple A11 Bionic

جوجل Pixel 4a : Qualcomm Snapdragon 730

الرام:

 

iPhone 8 plus : 3GB 

جوجل Pixel 4a : 6GB

السعة الداخلية:

 

iPhone 8 plus : 256GB

جوجل Pixel 4a : 128GB

نظام التشغيل:

 

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iPhone 8 plus : iOS (13.x)

جوجل Pixel 4a : Android (10)

البطارية:

 

iPhone 8 plus :  2691 mAh

جوجل Pixel 4a : 3140 mAh

الكاميرا الخلفية:

 

iPhone 8 plus :  مزدوجة 12 MP +12MP

جوجل Pixel 4a : 12.2 MP

الكاميرا الأمامية:

 

iPhone 8 plus : 7 MP

جوجل Pixel 4a : 8MP

الوزن:

 

iPhone 8 plus : 202. جرام

جوجل Pixel 4a : 143 جرام.

الألوان:

 

iPhone 8 plus : ذهبى ، فضى ، أحمر ، رمادى فلكي

جوجل Pixel 4a : الأسود.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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