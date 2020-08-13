تكنولوجيا: إيه الفرق.. مقارنة بين هاتفى iPhone 8 plus وGoogle Pixel 4a

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع وجود المئات من الهواتف الذكية فى الأسواق، وتنافس كافة الشركات لطرح هواتف جديدة مدعومة بمزايا فريدة من نوعها، لجذب أكبر عدد من المستخدمين، قد يقع المستخدمون فى حيرة لاختيار الأفضل، لذا نستعرض فيما يلى مقارنة بين هاتفى أيفون 8 بلس التابع لأبل وجوجل بيكسل 4a أحدث هواتف جوجلحجم الشاشة:
iPhone 8 plus : 5.5 بوصة.
جوجل Pixel 4a : 5,8 بوصة.دقة الشاشة:
iPhone 8 plus : 1920 x 1080 بيكسل.
جوجل Pixel 4a : 2340 x 1080 بيكسل.المعالج:
iPhone 8 plus : Apple A11 Bionic
جوجل Pixel 4a : Qualcomm Snapdragon 730الرام:
iPhone 8 plus : 3GB
جوجل Pixel 4a : 6GBالسعة الداخلية:
iPhone 8 plus : 256GB
جوجل Pixel 4a : 128GBنظام التشغيل:
iPhone 8 plus : iOS (13.x)
جوجل Pixel 4a : Android (10)البطارية:
iPhone 8 plus : 2691 mAh
جوجل Pixel 4a : 3140 mAhالكاميرا الخلفية:
iPhone 8 plus : مزدوجة 12 MP +12MP
جوجل Pixel 4a : 12.2 MPالكاميرا الأمامية:
iPhone 8 plus : 7 MP
جوجل Pixel 4a : 8MPالوزن:
iPhone 8 plus : 202. جرام
جوجل Pixel 4a : 143 جرام.الألوان:
iPhone 8 plus : ذهبى ، فضى ، أحمر ، رمادى فلكي
جوجل Pixel 4a : الأسود.
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