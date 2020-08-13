شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دعوى تعويض بـ500 مليار دولار ضد إنستجرام بتهمة سرقة بيانات 100 مليون مستخدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه انستجرام دعوى قضائية بقيمة 500 مليار دولار تتهم المنصة المملوكة لشركة Facebook بجمع بيات ما يصل إلى 100 مليون مستخدم بشكل غير قانونى، واتهمت دعوى قضائية جماعية عملاق التواصل الاجتماعي فيس بوك بجمع بيانات بيومترية بطريقة غير مشروعة على منصتها الفرعية إنستجرام باستخدام أداة وضع علامات على الصور يزعم أنها تخزن بيانات التعرف على الوجه.

وتتهم الدعوى الشركة بجمع وتخزين والاستفادة من البيانات الحيوية لأكثر من 100 مليون مستخدم على Instagram ، دون علمهم أو موافقتهم.

في بيان لدايلي ميل قال متحدث باسم فيس بوك إن المزاعم كاذبة، وأن انستجرام لا يستخدم خدمات التعرف على الوجوه المتوفرة على Facebook.

تنص سياسة بيانات Instagram على ما يلي: "إذا أدخلنا تقنية التعرف على الوجوه إلى تجربتك على Instagram ، فسنخبرك أولاً ، وستكون لديك السيطرة على ما إذا كنا سنستخدم هذه التكنولوجيا من أجلك."

ووفقا للتقرير عرضت شركة التواصل الاجتماعي دفع 650 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية اتُهمت فيها بجمع بيانات بيومترية بشكل غير قانوني في الشهر الماضي ، من خلال أداة وضع العلامات على الصور المقدمة لمستخدمي فيسبوك.

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وتتهم الدعوى الجديدة فيسبوك بجمع وتخزين معلومات وجه مستخدمي إنستجرام بالمثل.

كتب المدعون في شكواهم انه بمجرد أن يلتقط Facebook القياسات الحيوية المحمية لمستخدمي Instagram ، فإنه يستخدمها لتعزيز قدرات التعرف على الوجه عبر جميع منتجاته ، بما في ذلك تطبيق Facebook ، ويشارك هذه المعلومات بين مختلف الكيانات. يقوم Facebook بكل هذا دون تقديم أي من الإشعارات أو الإفصاحات المطلوبة التي يتطلبها قانون إلينوي.

وفقًا للدعوى بدأ Facebook في إبلاغ مستخدمي Instagram بأنه يجمع البيانات البيومترية في بداية العام الجاري فقط.

بموجب القانون ، يمكن إجبار الشركة على دفع 1000 دولار لكل انتهاك - أو 5000 دولار إذا تبين أنها تصرفت بتهور أو عن قصد ، مما يعني أن الغرامة الإجمالية قد تصل إلى 500 مليار دولار.