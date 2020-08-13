شركة Toshiba تخرج رسميًا من سوق الحواسيب المحمولة

فاطمة أيت طالب - دبي - هناك العديد من الشركات المصنعة للحواسيب المحمولة في السوق اليوم، ولكن يبدو أنه يمكننا الآن إزالة Toshiba من تلك القائمة حيث أعلنت الشركة بهدوء أنها ستخرج من سوق الحواسيب المحمولة. كشفت الشركة أنها نقلت جميع حصصها المتبقية في قطاع الحواسيب الشخصية إلى Sharp.
لا ينبغي أن يكون خروج Toshiba مفاجئًا حقًا إذا كنت تتابع الأخبار. في العام 2018، باعت الشركة بالفعل 80.1 في المئة من قسم الحواسيب الشخصية إلى Sharp، والآن يبدو أن Sharp أصبحت تملك الآن 100 في المئة من هذا القسم بعدما توقفت Toshiba نهائيًا عن بيع الحواسيب المحمولة.
تبيع Sharp حاليًا الحواسيب المحمولة الخاصة بها تحت إسم Dynabook، ولكنها ليست علامة تجارية معروفة لدى الكثيرين. لم تتمتع الحواسيب المحمولة من Toshiba أيضًا بنفس المستوى من الجاذبية مقارنة مع العلامات التجارية الأخرى المصنعة للحواسيب مثل Apple أو Dell أو Asus أو Acer، على سبيل المثل لا الحصر، لذلك كما قلنا، فإن قرار الشركة بالخروج من سوق الحواسيب المحمولة ليس مفاجئًا.
ومع ذلك، فإن الشركة تعمل في مجال الحواسيب منذ أكثر من 30 عامًا، لذلك بالنسبة لأولئك الذين نشأوا وهم يستخدمون حواسيب Toshiba قد يشعرون بالآسى إتجاه هذه الخطوة.
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