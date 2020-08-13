Xiaomi تُعلن رسميًا عن Xiaomi Mi TV LUX OLED بإعتباره أول تلفاز شفاف في العالم يصل للسوق

فاطمة أيت طالب - دبي - أجهزة التلفزيون المتاحة في السوق اليوم تمتاز جميعها بذلك الظهر الأسود الضخم والشاشة السوداء الكبيرة عندما لا تكون قيد التشغيل. في الحقيقة، التلفزيونات تُعتبر جزءًا لا يتجزأ من المنزل، ولكن من سيقول أنها لا تستطيع أن تمتاز بمظهر جميل في نفس الوقت؟ إذا كنت تبحث عن تلفاز فريد من نوعه، فقد تكون مهتمًا بمعرفة أن شركة Xiaomi أعلنت للتو عن التلفاز Xiaomi Mi TV Lux OLED.

كما يوحي الإسم والصور المصاحبة، فهذا التلفزيون شفاف تمامًا ويمكن رؤية ما وراءه. هذا يعني أنه عندما لا يكون قيد الإستخدام، يبدو وكأنه إطار معلق على الحائط أو جالس فوق الطاولة. أثناء تشغيله، تقول Xiaomi أنه يُعطي وهم الصورة التي تطفو في الهواء.

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في الواقع، لم تتح لنا بعد فرصة هذا التلفاز الشفاف على أرض الواقع، لذا نحن لسنا متأكدين من الشكل الذي قد يبدو عليه في الحياة الواقعية، ولكن هذه ليست تقنية جديدة تمامًا. تعمل شركة LG بالفعل على شاشات شفافة منذ فترة طويلة نسبيًا وعرضتها بالفعل في معرض CES 2020. سيستخدم Xiaomi Mi TV Lux OLED Transparent Edition شاشة من صنع شركة LG بحجم 55 إنش تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 120Hz وسرعة إستجابة تبلغ 1ms.

قامت الشركة أيضًا بتسعير هذا التلفاز الشفاف بـ 49999 يوان صيني، وهو ما يُعادل 7200 دولار أمريكي إستنادًا إلى أسعار الصرف الحالية. لسنا متأكدين مما إذا كانت لدى Xiaomi خطط لإطلاق هذا التلفاز خارج الصين، ولكن من المثير للإهتمام أن نرى هذه التكنولوجيا يتم تسويقها الآن.