شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خرائط جوجل تعود لساعات وبعض أنظمة أبل الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة جوجل أن تحديثات جدية لـ Google Maps ستعيد هذه الخرائط لمستخدمى ساعات أبل الذكية وأنظمة CarPlay فى السيارات، وأشارت جوجل فى تدوينة لها على الإنترنت إلى أن التحديثات بدأت بالوصول إلى مستخدمى أنظمة CarPlay فى السيارات اعتبارا من 10 أغسطس الجارى، وهذا يعنى أن مستخدمى هذه الأنظمة سيتمكنون من الاعتماد على الخرائط فى تحديد أماكنهم ووجهات تنقلهم.

كما ستسمح خدماتCarPlay للمستخدمين باعتماد هذه الأنظمة للاستماع إلى الموسيقى واستعمال ميزات "بودكاست"، والتواصل صوتيا مع مساعد "سيري" الصوتى الخاص بأبل، حسب روسيا اليوم.

كما أوضحت جوجل أن خدمات Google Maps من المفترض أن تظهر فى ساعات Apple Watch من جديد فى غضون الأسابيع المقبلة القادمة.

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وتعد هذه الخطوة مهمة جدا بالنسبة لمستخدمى ساعات آبل الذكية وخصوصا أن الخرائط المذكورة كانت قد حجبت من ساعاتهم منذ عام 2017، وكانت آبل قد أطلقت العديد من الوعود للسماح باستخدامها مجددا فى هذه الساعات.

جدير بالذكر كشفت تقارير حديثة عن طرح تحديث جديد لتطبيق "خرائط جوجل"، يستخدم فيه "الواقع الافتراضي" لتحديد المواقع، وأوضح التقرير المنشور فى موقع "جى إس إم آرينا" التقنى المتخصص، أن "جوجل مابس" تستخدم تقنية "البث الحى للواقع الافتراضي" لتحديد المواقع".

ولا يعتبر نظام تحديد المواقع العالمى "جى بى إس" وشبكة "واى فاي" طريقة موثوقة لتحديد موقعك، ولكن بفضل ميزة الواقع المعزز الجديدة، والتى يمكن لمستخدمى خرائط جوجل على أندرويد استخدام تلك التقنية لتحديد أماكنهم بالضبط وفى أى اتجاه يسيرون.