شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سر التسمية.. ليه لعبة الفيديو اسمها بوكيمون؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وفقا لما ذكره موقع "rewindandcapture"، عمل مطورو بوكيمون بشكل أساسي على إخراج شخصياتها الخيالية من عالمهم الخيالي ووضعوها في الواقع، وذلك في هواتفنا المحمولة وفي أيدينا وفي جيوبنا وفي شوارعنا.

لماذا تسمى بوكيمون؟

مثل المفهوم العام للعبة، جاء اسم Pokemon أيضًا من جمع الحشرات، فكانت في الأساس رسوم في مجلة تعبر عن صبي مهووسًا بجمع الحشرات، ورأى للأسف الهواية تتلاشى في مواجهة التحضر، ولكن منحه إنشاء البوكيمون والأجيال القادمة طريقة لمواصلة الجمع.

كانت المخلوقات التي تم جمعها في الأساس عبارة عن وحوش صغيرة يمكنك وضعها في جيبك والتي تسمى بوكيتو مونسوتا باللغة اليابانية.

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يستخدم Pokémon Go نظام GPS الخاص بهاتفك والساعة لتحديد بوكيمون يظهر في اللعبة، إذا كنت في المتنزه، فسيظهر المزيد من أنواع الحشرات والأعشاب.

وإذا كنت بجوار بحيرة، فسيظهر المزيد من أنواع المياه، وإذا كان الليل ، فهناك المزيد من الأشباح الليلية والجنيات تفعل ذلك.

لعل فكرة أن البوكيمون يمكن أن يوجد بالفعل في حياتنا اليومية هو أحد الأسباب التي جعلت اللعبة تحقق نجاحًا فوريًا.

وعلى الرغم من أن التنزيل مجانى للعب، إلا أن مطور Pokemon ، لديه الكثير من الخطط لتحقيق الدخل، وتتمثل إحدى طرق تحقيق اللعبة للربح في السماح للمستخدمين بشراء عناصر حقيقية لطعم بوكيمون في أماكن معينة، وبالتالي تمكين اللاعب من الإمساك بها.