انطباعات Xiaomi Mi 10 Ultra المواصفات و المميزات و العيوب مع السعر

هاتف Xiaomi Mi 10 Ultra تم اصداره في الصين في مؤتمر لشركة شاومي يوم 11 اغسطس لعام 2020. الهاتف هو الـUltra في كل شئ تقريبًا و هو الأفضل في كل شئ تقريبًا ليس في شاومي فقط بل في عالم الهواتف المحمولة كلها. و لكن هذا في الأرقام فقط حتى الآن. يقول موقع DXOMark ان الهاتف هو الأفضل في الكاميرا. و تقول شاومي بانه ببطارية اقوى من اي هاتف آخر. و لذلك ففي هذا المقال سنقوم بسرد انطباعاتنا عن هاتف شاومي الجديد و كيف هي مواصفاته و عيوبه و سعره المتوقع و هل يكفي الجهاز سعره ام لا. فأكمل القراءة

مواصفات Xiaomi Mi 10 Ultra

المعالج Qualcomm Snapdragon 865 الشاشة بحجم 6.67 بوصة من نوع OLED بدقة 1080×2340 بمعدل تحديث 120Hz ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 8GB او 12GB او 16GB ذاكرة التخزين الداخلية بسعة 128GB او 256GB او 512GB الكاميرات الخلفية رباعية الكاميرا الأساسية بدقة 48MP و فتحة عدسة f/1.8 الكاميرا الثانية Periscope Telephoto بدقة 48MP و فتحة عدسة f/4.1 للتقريب البصري حتى 5X و المركب حتى 120X الكاميرا الثالثة Telephoto بدقة 12MP و فتحة عدسة f/2.0 للتقريب البصري حتى 2X الكاميرا الرابعة Ultrawide بدقة 12MP و فتحة عدسة f/2.0 للتصوير بزاوية واسعة الكاميرا الأمامية وحيدة بدقة 20MP و فتحة عدسة f/2.3 البطارية بطارية بسعة 4500mah ايون ليثيوم محسنة بالجرافيت تدعم الشحن السريع بقدرة 120Watt و الشحن اللاسلكي السريع بقدرة 50Watt Advertisements

مميزات Xiaomi Mi 10 Ultra

البطارية

اول ميزة البطارية و ما لفت انتباهي فيها ليس سعتها فسعة 4500mah موجودة في هواتف كثيرة منها هاتفي الشخصي فليست هذه مهمة بالنسبة لي لكن ما لفت انتباهي اكثر هو ان الشركة تقوم انها بطارية ايون ليثيوم محسنة بالجرافيت. منذ اقل من عام بدأ الحديث عن بطاريات الجرافيت و انها ستكون مستقبل بطاريات الأجهزة و لكن لم يظهر اي استعمال لها بعد. بل انها لم تنتشر بعد. فجائت شاومي و اعلنت عن بطاريتها المحسنة بالجرافيت و لكن لا تفاصيل زائدة. ما يقال عنها انها ستصمد لعمر افضل بكثير من بطاريات ايون الليثيوم المنتشرة الآن. لكن هذا يحتاج لتجربة. ايضًا تقول الشركة ان الشاحن بقدرة 120Watt و هي ما ستشحن الهاتف لـ100% في 24 دقيقة و شاحن لاسلكي بقدرة 50Watt أي انه من صفر الى 100% في 40 دقيقة فقط. كيف ذلك و ما التأثير الحراري؟. هذا يحتاج لتجربة ايضًا

الكاميرات

تركيبة الكاميرات ليست الأعلى من ناحية الأرقام لكنها الأفضل في تقييم DXOMark حيث ان الهاتف يضم كاميرتين بدقة 48MP واحدة اساسية و الثانية Periscope. الكاميرا الثانية هي نقطة قوة الهاتف التي تتحدث عنها شاومي في بتقريب بصري حتى 120X و هو اعلى تقريب بصري في هاتف محمول على الإطلاق. تقول شاومي ان التقريب البصري هذا سيخرج -رغم كبره- صورًا جيدة جدًا و بتفاصيل جيدة و لكن هذا يحتاج لتجربة اخرى للتحقق من حقيقة جودة الصور هذه. مع كاميرا Telephoto اخرى و كاميرا Ultrawide فهذه تركيبة كاميرات ممتازة جدًا

الأداء و دعم 5G

Xiaomi Mi 10 Ultra بمعالج Qualcomm Snapdragon 865 و هو ثاني اقوى معالج لهاتف محمول الآن. الأقوى هو النسخة الأفضل منه النسخة الـPlus. المعالج النقطة الوحيدة التي ليست Ultra في الهاتف. ان كان المعالج هو Snapdragon 865 plus كانت ستكون نقطة Ultra للهاتف. و لكن على كل حال فمعالج الهاتف قوي جدًا و يستطيع تشغيل اقوى الألعاب و اقوى البرامج بدون مشاكل و بدون الحاجة الى اي تجسين في الأداء. لكن كانت هناك تسريبات عن تحسينات في الـSoftware من اجل تحكم كامل في الهاتف. ستتمكن من زيادة و خفض سرعة المعالج بحريتك بهذه الإعدادات. لكن لا أخبار عن هذه التسريبات نهائيًا و لم تذكر شاومي شيئًا عن تحسينات الأداء في الهاتف. لكن 865 هو معالج رائع جدًأ و يستحق وجوده في الهاتف. و سيحقق نتائج مذهلة. بالإضافة الى قدرته على دعم 5G فهذه نقطة مهمة جدًا

الشاشة

الشاشة في Xiaomi Mi 10 Ultra لا مميز فيها غير ان معدل التحديث هو 120Hz و هو رقم مطلوب بكثرة ان تكون الشاشة بمعادل تحديث عال لأنه هاتف رائد و كل الهواتف الرائدة الآن بمعدلات تحديث عالية. غير ذلك فالشاشة عادية OLED و بدقة 1080p لا شئ مميز جدًا. هي على كل حال مناسبة لعرض المحتوى المختلف و مشاهدة الأفلام و المقاطع المصورة بكل حرية. الشاشة ليست سيئة. ليست مميزة جدًا. لكنها ممتازة في كل الحالات

مميزات اخرى

الهاتف بسماعات Stereo

استعمال ذاكرة UFS 3.1 السريعة

الهاتف به مخرج IR للتحكم في الأجهزة الكهربية كريموت

عيوب Xiaomi Mi 10 Ultra

الهاتف لا يحمل مدخل ذاكرة خارجية

الهاتف لا يحمل مدخل سماعات 3.5mm

الهاتف لا يحمل مقاومة للماء او للغبار

سعر Xiaomi Mi 10 Ultra

بسعر الهاتف في الصين فهو يساوي ما يعادل 650 يورو و عند تحويله للعملة المصرية و اضافة الضرائب المفروضة فإن سعره في مصر سيتخطى 15 الف جنيه بحوالي 100 او 200 جنيه. فنظرة الى السعر هو منافس مباشر لهاتف Galaxy Note 20 و هاتف OnePlus 8 Pro. فهاتف Xiaomi Mi 10 Ultra يتفوق في الكاميرا بشكل نظري الآن -حتى التجربة لنحدد- اي الهواتف افضل في الكاميرا. و كذلك من ناحية البطارية فيجب اختبار بطارية ايون الليثيوم المحسنة بالجرافيت هذه لنستطيع التحديد. من ناحية الـSoftware فهاتفي Note 20 و OnePlus يتفوقان بشكل كبير على السوفت وير الخاص بشاومي. من ناحية الأداء فهاتف شاومي يقع في المنتصف. هاتف سامسونج نسخة اكسينوس اضعف اداء في الثلاثة. هاتف شاومي اقوى منه. و من ثم هاتف ون بلس -بسبب السوفت وير- و لذلك ماذا تختار؟. بعد تجربة Xiaomi Mi 10 Lite فالأمر متروك لتفضيلك انت. ايهم تختار

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