تكنولوجيا: HONOR تكشف رسمياً عن شعار جهاز حاسب HUNTER المخصص للألعاب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة Honor رسمياً اليوم عن الشعار الذي ينطلق به جهاز الحاسب الدفتري المخصص للألعاب HUNTER المرتقب من الشركة.

أكدت شركة Honor على أن جهاز الحاسب المخصص للألعاب الذي ينطلق قريباً من الشركة يأتي بتجربة جديدة في الألعاب، أيضاً أشارت إلى أن جهاز HUNTER سيعيد كتابة قواعد الألعاب من جديد.

تستعد Honor قريباً للإعلان عن جهاز الحاسب الدفتري المخصص للألعاب HUNTER، ولقد كشفت الشركة رسمياً اليوم عن الشعار الذي ينطلق به الجهاز.

ويأتي جهاز Honor Hunter بتصميم جديد يختلف عن التصميم المتعارف عليه في الأجهزة المخصصة للألعاب، كما يحاكي شعار الجهاز آداة الصيد، أيضاً تؤكد Honor في إعلانها التشويقي على خططها لإطلاق هذا الإصدار قريباً.

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ولقد أكد Zhao رئيس شركة Honor في أكثر من مناسبة على خطط الشركة لبدء المنافسة في سوق الأجهزة المخصصة للألعاب، كما أكد على أن الإصدار الأول من هذه الأجهزة ينطلق في النصف الثاني من 2020.

كما تفاعل Zhao مع الكثير من المستخدمين خلال الفترة الماضية على منصة Weibo، حيث أشار في تصريحاته على أن جهاز الألعاب الأول من الشركة سيأتي بقدرة عالية على تبديد الحرارة، كما سيضم تكوينات تدعم الجهاز بأفضل آداء، أيضاً أكد على أن الإصدار الأول سيأتي بتصميم نحيف جداً بين الأجهزة المنافسة في الأسواق.

يذكر أن علامة شاومي الفرعية Redmi تستعد أيضاً لإطلاق إصدارها الأول من أجهزة الحاسب المخصصة للألعاب بعنوان Redmi G، والذي ينطلق رسمياً في 14 من أغسطس.

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