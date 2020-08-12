شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تكشف عن ميزة تحول هواتف أندرويد إلى أجهزة للكشف عن الزلازل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت جوجل ميزة تحول الهاتف الذكى الذى يعمل بنظام أندرويد إلى كاشف للزلازل مبكرًا، إذ تعاونت الشركة الأمريكية مع هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية ومكتب حاكم كاليفورنيا لخدمات الطوارئ لجمع بيانات دقيقة عن هذه الأحداث، ويتم إنشاء الإخطار من ShakeAlert، وهو نظام يسحب المعلومات من أكثر من 700 مقياس زلازل عبر كاليفورنيا، وسيتلقى المستخدمون تنبيهًا قبل دقائق من وقوع الزلزال، إلى جانب طرق البقاء بأمان، مثل الهبوط على الأرض والبحث عن غطاء.

وقالت الشركة: "مع التكلفة المتزايدة للكوارث الطبيعية فى جميع أنحاء العالم، رأينا فرصة لاستخدام أندرويد لتزويد الأشخاص بمعلومات مفيدة وفى الوقت المناسب عن الزلازل عند البحث، بالإضافة إلى التحذير لبضع ثوان لإيصال أنفسهم وأحبائهم إلى بر الأمان إذا لزم الأمر".

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطاني، ستم طرح الميزة الجديدة فى مراحل مختلفة، وسيعرض الجزء التالى من نظام التحذير النتائج المترجمة فى عمليات بحث جوجل عن الزلازل، والتى ستسأل المستخدمين عما إذا شعروا بالاهتزاز، بينما ستكون المرحلة الأخيرة لتنبيه أولئك الذين يعيشون فى مناطق لا توجد بها أنظمة تحذير تعتمد على مقاييس الزلازل من الزلازل".

يرجع السبب فى قدرة هواتف أندرويد على استخدامها كأجهزة لقياس الزلازل بفضل مقياس التسارع فى الهاتف، والذى يكتشف ما إذا كان المستخدمون قد يتعرضوا لزلزال عبر هاتفهم الذكى.

وقالت جوجل: "تأتى جميع الهواتف الذكية بمقاييس تسارع صغيرة يمكنها استشعار الإشارات التى تشير إلى حدوث زلزال، وإذا اكتشف الهاتف شيئًا يعتقد أنه قد يكون زلزالًا، فإنه يرسل إشارة إلى خادم اكتشاف الزلازل لدينا، إلى جانب موقع تقريبى لمكان حدوث الاهتزاز".

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وأكدت جوجل أنه على الرغم من طرح الميزة فى كاليفورنيا، إلا أنها تأمل فى نقلها إلى مناطق أخرى.

فخلال عطلة نهاية الأسبوع، تعرضت ولاية كارولينا الشمالية زلزال بقوة 5.1 درجة، وكان أكبر زلزال يضرب الولاية منذ أكثر من قرن، ووقع الزلزال فى الساعة 8.07 صباحا على بعد 100 ميل شمال شارلوت بالقرب من بلدة سبارتا الواقعة على طول حدود ولاية كارولينا الشمالية مع فيرجينيا.

وبحسب هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية، قيل إن قوة الزلزال محسوسة فى مناطق بعيدة مثل ساوث كارولينا وتينيسى وجورجيا، وقالت الإدارة إنها تلقت تقارير عديدة عن الزلزال الذى وقع فى أتلانتا، على بعد 300 ميل من مركز الزلزال.