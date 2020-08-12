تكنولوجيا: الكشف عن أول هاتف ذكى فى العالم مزود بكاميرا "سرية"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
ووفقا لما ذكره موقع "سبوتنيك"، من المتوقع أن يكون اسم الهاتف هو "آكسون 20" للجيل الخامس، حسبما أكد رئيس الأجهزة المحمولة في الشركة، ني في، وتم تطوير تقنية الكاميرا السرية الجديدة من نوعها من قبل شركة "فيجن أو إكس".
ولم تقدم الشرك الصينية تفاصيل إضافية عن الهاتف أو الكاميرا أو توقيت عرض الهاتف للجمهور أو السعر المتوقع طرحه به.
ومن بين غرائب تكنولوجيا الهاتف أيضا، ما أطلقته شركة Tone Mobile اليابانية من هاتف ذكى من طراز Tone e20، وهو أول هاتف ذكي يمنع المستخدمين من التقاط صور "عارية"، ويقول موقع odditycentral إن الهاتف قد يبدو أنه ليس هاتفا جذابًا بشكل خاص، كما أن المواصفات الخاصة به ليست مثيرة للإعجاب تمامًا، إلا أنه فريد من نوعه بهذه الميزة.
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